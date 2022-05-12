Yaz tatili ne zaman 2022 başlayacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi tarihte verilecek?

Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğunun tamamen kaldırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan maske zorunluluğuyla ilgili şunları söyledi:

"Kapalı mekanlarda Maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına vakalar binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir. Bilim Kurulumuzun önerisi, ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Yine Bilim Kurulumuz, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın salgına karşı en büyük kozumuz olan aşıların, özellikle hatırlatma dozlarını da ihmal etmemelerini önermektedir."

Okulların durumuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. HATIRA FOTOĞRAFIMIZI ÇEKTİRELİM. Okullarda maske mecburiyeti kalktı." ifadelerini kullandı.