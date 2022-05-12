Yaz tatili ne zaman 2022 başlayacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi tarihte verilecek sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İkinci dönemin bitmesine az bir zaman kala yaz tatili için de geri sayım başladı ve milyonlarca öğrenci, öğretmen, velisi okulların kapanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte tüm bilgiler...
YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2022 BAŞLAYACAK? OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.
2022-2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB takvimine göre 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrenciler böylece toplamda 87 gün yaz tatili yapmış olacak.