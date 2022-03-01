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    • Eğitim
    • 01.03.2022 07:32
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    • 01.03.2022 07:36
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    Yaz tatili ne zaman 2022? 1 haftalık tatil ne zaman? 2021-2022 MEB takvimine göre okullar hangi tarihte kapanacak?

    Tüm illerden milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli Yaz tatili ne zaman 2022? 1 haftalık tatil ne zaman sorularına yanıt arar oldu. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı devam ederken havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte 3 ay tatil yapılan yaz tatili tarihi merak edildi ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimi araştırmaları hızlandı. Peki ikinci ara tatil tarihi nedir, okullar hangi tarihte kapanacak? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Yaz tatili ne zaman 2022?

    Yaz tatili ne zaman 2022? 1 haftalık tatil ne zaman? 2021-2022 MEB takvimine göre okullar hangi tarihte kapanacak? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar hakkında yaptığı açıklamalara çevrilmişken bir yandan da tatil yapılacak olan tarihler merak konusu oldu. İşte detaylar...

    YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2022?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü başlayan yarı yıl tatili 6 Şubat'a kadar devam etti. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yaptı. Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

    1 HAFTALIK TATİL NE ZAMAN?

    2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek.

    Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;

        Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz.

        Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.
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        Haberler Eğitim Yaz tatili ne zaman 2022? 1 haftalık tatil ne zaman? 2021-2022 MEB takvimine göre okullar hangi tarihte kapanacak?
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