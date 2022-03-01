Yaz tatili ne zaman 2022? 1 haftalık tatil ne zaman? 2021-2022 MEB takvimine göre okullar hangi tarihte kapanacak? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar hakkında yaptığı açıklamalara çevrilmişken bir yandan da tatil yapılacak olan tarihler merak konusu oldu. İşte detaylar...
YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2022?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü başlayan yarı yıl tatili 6 Şubat'a kadar devam etti. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yaptı. Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
1 HAFTALIK TATİL NE ZAMAN?
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek.
Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;