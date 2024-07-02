Yaz okulu sınavına kaç gün kaldı? AÖF yaz okulu kayıtları son başvuru tarihi! 2024 AÖF yaz okulu kayıt kılavuzu...

İkinci anadal ve yandal programına kayıtlı öğrenci, o ders için ayrılan kontenjandan ders seçecektir. 🎓

Öğrenci, "https://anasis.anadolu.edu.tr" adresindeki "Öğrenci İşlemleri" menüsünden "Kayıt İşlemleri"ni seçerek ders seçme işlemine başlayacaktır. Bilgisayar ortamında almak istediği ders/dersleri seçmek için ilgili birime girilmelidir. 📋

✅ Ders Seçim Onayı

Derslerini seçtikten sonra, onay vermeden önce derslerin doğruluğunu kontrol etmelidir. 📑

💰 Ödeme

Seçilen derslere göre hesaplanan Yaz Okulu öğrenim ücreti, Ziraat Bankası'nın herhangi bir şubesine veya bankanın internet bankacılığı, sanal POS ve bankomatları aracılığıyla ödenmelidir. 💳