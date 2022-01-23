Yarıyıl tatilinin biteceği tarih belli oldu! Yarıyıl tatiline giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre okulların ne zaman açılacağı kesinleşti. 15 tatil uzatılacak mı? sorusu da merak ediliyordu. Konuya ilişkin Mahmut Özer'den net açıklama geldi. Peki MEB takvimi ile okullar ne zaman açılacak? Sömestr tatili kaç gün sürecek? İşte yanıtları...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2021-2022 MEB takvimine göre yarıyıl tatili 24 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat'ta sona erecek. İkinci dönem 7 Şubat'ta başlayacak.
Öğrencilerin ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 - 15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Karneler 17 Haziran'da alınacak.
15 TATİL UZAYACAK MI?
Pandemide yeni varyantın ortaya çıkması ve vakaların artması nedeniyle 15 tatil uzayacak mı sorusu gündemde yer almaya başladı. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama geldi. Bakan Özer, ''Arkadaşlar biz bu süreçte bilimsel verilerle elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir.'' dedi.
YARIYIL TATİLİNDE İLK KEZ KULLANILACAK!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini çok boyutlu desteklemek amacıyla kurulan Öğretmen Bilişim Ağı'nın ilk kez bu yarıyıl tatilinde uygulanacağı paylaşıldı.
Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini çok boyutlu desteklemek amacıyla kurulan "Öğretmen Bilişim Ağı" (ÖBA) ilk kez bu yarıyıl tatilinde öğretmenlerle buluşacak.
Sistem üzerinden öğretmenlere verilecek yarıyıl tatilindeki eğitimlere 24 Ocak-4 Şubat'ta MEBBİS ve e-Devlet şifreleri kullanılarak erişilebilecek.
Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, e-Sertifika'ları MEBBİS Hizmet İçi Eğitim Modülü'nden alabilecek.