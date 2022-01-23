YARIYIL TATİLİNDE İLK KEZ KULLANILACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini çok boyutlu desteklemek amacıyla kurulan Öğretmen Bilişim Ağı'nın ilk kez bu yarıyıl tatilinde uygulanacağı paylaşıldı.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini çok boyutlu desteklemek amacıyla kurulan "Öğretmen Bilişim Ağı" (ÖBA) ilk kez bu yarıyıl tatilinde öğretmenlerle buluşacak.

Sistem üzerinden öğretmenlere verilecek yarıyıl tatilindeki eğitimlere 24 Ocak-4 Şubat'ta MEBBİS ve e-Devlet şifreleri kullanılarak erişilebilecek.

Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, e-Sertifika'ları MEBBİS Hizmet İçi Eğitim Modülü'nden alabilecek.