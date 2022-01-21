Yarıyıl tatilinde okul servis ücreti, KYK yurt ücreti ödenir mi? Sömestr tatilinde DYK var mı, dershaneler açık mı? soruları gündemde yer alıyor. MEB'e bağlı okullarda 1. dönem 21 Ocak'ta sona erdi. Öğrenciler 4 Şubat'a kadar tatil yapacak. 2. dönem de 7 Şubat pazartesi günü başlayacak. Sömestr diye de bilinen yarıyıl tatili hakkında bir çok soru gündeme geldi. Öğrenciler servis, yurt, DYK ve dershaneler hakkındaki kafalarında soru işareti oluşturan konular hakkında bilgi edinmek için araştırmalar yapmaya başladı. İşte arama motorlarında sıklıkla araştırılan soruların yanıtları...
YARIYIL TATİLİNDE OKUL SERVİS ÜCRET, KYK YURT ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?
Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 27.08.2019 tarihli kararında; Öğrenci Servis Tarifesi Uygulama Esasları'nın 13. Maddesinde şu bilgiler yer alıyor; Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir (Yarıyıl tatili ücreti alınmaz) Yani ara tatil de ücrete tabi.
KYK YURT ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?
KYK yurdunda kalan öğrenciler tatilde yurt ücreti ödeyecek mi merak ediyor. KYK yurt ücretlerinin tatillerde ödenip ödenmediği hakkında bilgi edinilememiştir. Konuya ilişkin bilgi geldiği taktirde haberimiz güncellenecektir.
SÖMESTR TATİLİNDE DYK VAR MI?
Ara tatillerde kurs yapılmayacak. Yıllık açılan kurslar eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmayacak.
DERSHANELER SÖMESTR TATİLİNDE AÇIK MI?
Her dershane kendi içerisinde kuralları ve kriterleri gereğince ara tatili boyunca açık ya da tatil olacağı kendi içerisinde bulunan öğrencilere yakın zamanda duyuru yapacaktır.
YARIYIL TATİLİ UZAYACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektiren bir durum söz konusu değil. 7 Şubat'tan itibaren aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Altındağ'daki Kavaklı Köyü İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.
Öğrencilerle sohbet eden ve hayallerindeki meslekleri soran Özer, tüm öğrencilere yarıyıl tatilinde mutlaka bir kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Bakan Özer, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Burada öğretmenlerin taleplerini dinleyen Özer, "Öğretmenlerimiz, her şeyin en iyisine layık, daha iyi şartlarda çalışabilmeleri için var gücümüzle gayret göstereceğiz" dedi.