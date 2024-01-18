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Yarın saat kaçta karne verilecek, okula gitmek zorunlu mu? 19 Ocak 2024 e-karne ne zaman açılacak? Karne öğleden sonra mı verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini yayımlayarak öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği karnelerin ne zaman dağıtılacağını açıkladı. 1. dönemin bitmesiyle, öğrencilerin heyecanla beklediği gün geldi çattı. 19 Ocak'ta dağıtılacak karneler hakkında aramalar hız kazandı. Peki, karne günü okula gitmek zorunlu mu? e-Karne ne zaman açılacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 14:01 Güncelleme 18 Ocak 2024, 14:01
Yarın saat kaçta karne verilecek, okula gitmek zorunlu mu? 19 Ocak 2024 e-karne ne zaman açılacak? Karne öğleden sonra mı verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak 16 gün sürecek olan yarıyıl tatiline girecek. Bu dönemde öğrenciler, birikmiş yorgunluklarını atacakları ve yeni döneme dinç bir şekilde başlayacakları bir ara tatil dönemine adım atacaklar.

KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. Böylelikle okullarda 1. dönem 22 Ocak'ta sona erecek.

Karnelerin ise 19 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.

KARNE GÜNÜ OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Karne günü okula gitmenin zorunlu olduğuna yönelik MEB'in herhangi bir açıklaması bulunmuyor.

E KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

Öğrenciler karnelerini 19 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren "e-Okul.meb.gov.tr" internet sitesi "not bilgisi" bölümü üzerinden ulaşabilecek.

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

E OKUL'DAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

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