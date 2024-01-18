Yarın saat kaçta karne verilecek, okula gitmek zorunlu mu? 19 Ocak 2024 e-karne ne zaman açılacak? Karne öğleden sonra mı verilecek?

E KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?
Öğrenciler karnelerini 19 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren "e-Okul.meb.gov.tr" internet sitesi "not bilgisi" bölümü üzerinden ulaşabilecek.
Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.
E OKUL'DAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.