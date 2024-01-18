Yarın saat kaçta karne verilecek, okula gitmek zorunlu mu? 19 Ocak 2024 e-karne ne zaman açılacak? Karne öğleden sonra mı verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak 16 gün sürecek olan yarıyıl tatiline girecek. Bu dönemde öğrenciler, birikmiş yorgunluklarını atacakları ve yeni döneme dinç bir şekilde başlayacakları bir ara tatil dönemine adım atacaklar.