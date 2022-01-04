Yarın okullar var mı, tatil mi? Valilik son dakika açıklamaları: 5 Ocak Çarşamba kar tatili olan il ve ilçeler tam liste!

YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısında bulunulmasının ardından vatandaşlar detayları araştırmala başladı. Yapılan kritik açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.01.2022 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlaması zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.