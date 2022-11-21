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    • Eğitim
    • 21.11.2022 08:25
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    • 21.11.2022 08:29
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    YARIN OKULLAR TATİL Mİ? || ÇANAKKALE, İSTANBUL, İZMİR || 22 Kasım 2022 tatil olan iller hangileri? Son dakika Valilik açıklamaları!

    Okullar tekrar kapanacak mı sorusu gündemde yer alıyor. Son dakika Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarın akşam saatlerine kadar şehir genelinde kuvvetli fırtına beklendiği ve bu nedenle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklama sonrası ' 21 Kasım 2022 tatil olan iller hangileri? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? ' soruları gündeme geldi. İşte Valilik açıklamaları: İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale...

    takvim.com.tr
    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Okullar tatil mi edildi, okullar tekrar kapanacak mı soruları sıkça araştırılır oldu. Son dakika haberine göre Çanakkale'de eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci ve velisi başka hangi illerde okulların tatil ediliğini araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    22 KASIM 2022 ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

    22 Kasım günü okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

    21 KASIM HANGİ İLLERE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

    Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kuvvetli lodosun, bu geceden yarın akşam saatlerine kadar il genelinde yer yer saatte 90 kilometre ve üzeri hızda, kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

    Olumsuz hava koşulları ve meteorolojik tahminler nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

    "Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik hastalığı bulunan personel 21 Kasım'da bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Ayrıca İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir."

    OKULLAR TEKRAR KAPANACAK MI?

    Öte yandan şuan için başka okulların tatil edildiği il bulunmuyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
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    Haberler Eğitim YARIN OKULLAR TATİL Mİ? || ÇANAKKALE, İSTANBUL, İZMİR || 22 Kasım 2022 tatil olan iller hangileri? Son dakika Valilik açıklamaları!
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