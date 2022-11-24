Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 24.11.2022 22:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2022 22:24
    ABONE OL

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 25 Kasım 2022 Cuma okullar açık mı, kapalı mı? Düzce, İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale...

    Düzce'de meydana gelen 5,9 şiddetindeki deprem sonrası 2 gün okullar tatil edilmişti. Deprem bölgesi Düzce’de bu gece saat 03.00 itibarıyla da sağanak bekleniyor. Bu noktada öğrenci ve veliler internet arama motorlarında 'YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 25 Kasım 2022 Cuma okullar açık mı, kapalı mı?' sorularına yanıt arıyor. Düzce, İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale...

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Yarın okullar tatil mi sorusu başta Düzce olmak üzere bir çok ilde milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Düzce'de Çarşamba günü meydana gelen deprem sonrası okullar tedbir amacıyla 2 gün tatil edilmişti. Son gelen duyuruya göre ilde sağanacak yağış bekleniyor. Peki valiliklerden bir açıklama var mı? İşte son durum...

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Öncelikle şunu belirtelim ki Valiliklerden 25 Kasım 2022 Cuma günü için henüz bir 'tatil' açıklaması gelmedi. Gelişmeler oldukça haberimizde detaylara yer verilecektir.

    2 GÜN TATİL EDİLMİŞTİ!

    Düzce Valisi Cevdet Atay, 24 Kasım günü için, ''İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim - öğretime bir (1) gün ara verilmiştir.

    Ayrıca Kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır.'' açıklamasında bulunmuştu.

    Vali Atay, 25 Kasım Cuma günü için de şu ifadeleri kullandı: ''Sevgili öğrenciler okullarımız cuma günü de tatil yaptık. Pazartesi okullarımızda görüşmek üzere…''

    DEPREM BÖLGESİ DÜZCE VE BATI KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ YAĞMUR BEKLENİYOR

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, Batı Karadeniz'de devam eden yağışların yarın etkisini artırmasını beklediklerini, özellikle Düzce'de bu gece saat 3'ten itibaren şiddetli yağış olacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

    Şahbaz, AA muhabirine, depremin yaşandığı Düzce ve Batı Karadeniz'deki yağışlarla ilgili bilgi verdi.

        Düzce'de yağışların halen sürdüğünü, bu gece saat 3'e kadar aralıklarla devam etmesini beklediklerini kaydeden Şahbaz, "Gece 3'ten sonra yağışın şiddeti artacak. Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kuzey kesimleri ve Bolu'nun kuzey kesimlerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. Bölgede 30 ila 70 kilogram arasında yağış bekliyoruz. Bu yağışların Batı Karadeniz'in genelinde olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

        Bartın'da yağışların diğer kesimlere göre biraz daha şiddetli olmasını öngördüklerini ifade eden Şahbaz, "Şiddetli yağıştan dolayı meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz." açıklamasını yaptı.

        Şahbaz, Batı Karadeniz'de Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimleri için kar uyarısı yaparak, "1200 metrenin üzerindeki rakımlarda karla karışık yağmur ve kar şeklinde, alçak kesimlerde ise yağmur bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Kar yağışının, ulaşımda aksaklıklara sebep olabileceğini belirten Şahin Şahbaz, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.

        PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN DÜZCE'DE YAĞIŞ YOK

        Düzce'de yarın kuvvetli olarak devam edecek yağışın, cumartesi şiddetini azaltarak hafif şiddette devam edeceğini bildiren Şahbaz, "Pazar gününden salı gününe kadar Düzce'de yağış beklemiyoruz. Ülkemiz, salı günü yeniden bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. Düzce de bu yağışlı sistemden etkilenecektir. Çarşamba günü Düzce yine yağışlı bir havaya sahip olacak." ifadesini kullandı.

        Şahbaz, vatandaşların şiddetli yağışın meydana getirebileceği olaylara karşı, sel, su baskını ve dik yamaçlardaki heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Heyelan ve yüksek kesimlerde kardan dolayı ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı da dikkatli, tedbirli olmalarını tavsiye ederiz." dedi.

        Düzce'de sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyrettiğini, gündüz sıcaklıklarının 14-15 derece civarında, gece sıcaklarının ise yağışlı havadan dolayı 6-7 derece olduğunu dile getiren Şahbaz, yağışın geçmesiyle beraber gece sıcaklıklarında bir düşüş olabileceğini kaydetti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Eğitim YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 25 Kasım 2022 Cuma okullar açık mı, kapalı mı? Düzce, İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale...
            SON DAKİKA