YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 25 Kasım 2022 Cuma okullar açık mı, kapalı mı? Düzce, İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale...

Düzce'de yağışların halen sürdüğünü, bu gece saat 3'e kadar aralıklarla devam etmesini beklediklerini kaydeden Şahbaz, "Gece 3'ten sonra yağışın şiddeti artacak. Düzce, Karabük, Bartın, Zonguldak, Kastamonu'nun kuzey kesimleri ve Bolu'nun kuzey kesimlerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. Bölgede 30 ila 70 kilogram arasında yağış bekliyoruz. Bu yağışların Batı Karadeniz'in genelinde olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Bartın'da yağışların diğer kesimlere göre biraz daha şiddetli olmasını öngördüklerini ifade eden Şahbaz, "Şiddetli yağıştan dolayı meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Şahbaz, Batı Karadeniz'de Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimleri için kar uyarısı yaparak, "1200 metrenin üzerindeki rakımlarda karla karışık yağmur ve kar şeklinde, alçak kesimlerde ise yağmur bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.