YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 25 Kasım 2022 Cuma okullar açık mı, kapalı mı? Düzce, İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale...

Yarın okullar tatil mi sorusu başta Düzce olmak üzere bir çok ilde milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Düzce'de Çarşamba günü meydana gelen deprem sonrası okullar tedbir amacıyla 2 gün tatil edilmişti. Son gelen duyuruya göre ilde sağanacak yağış bekleniyor. Peki valiliklerden bir açıklama var mı? İşte son durum...
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Öncelikle şunu belirtelim ki Valiliklerden 25 Kasım 2022 Cuma günü için henüz bir 'tatil' açıklaması gelmedi. Gelişmeler oldukça haberimizde detaylara yer verilecektir.
2 GÜN TATİL EDİLMİŞTİ!
Düzce Valisi Cevdet Atay, 24 Kasım günü için, ''İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim - öğretime bir (1) gün ara verilmiştir.
Ayrıca Kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır.'' açıklamasında bulunmuştu.
Vali Atay, 25 Kasım Cuma günü için de şu ifadeleri kullandı: ''Sevgili öğrenciler okullarımız cuma günü de tatil yaptık. Pazartesi okullarımızda görüşmek üzere…''
DEPREM BÖLGESİ DÜZCE VE BATI KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ YAĞMUR BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, Batı Karadeniz'de devam eden yağışların yarın etkisini artırmasını beklediklerini, özellikle Düzce'de bu gece saat 3'ten itibaren şiddetli yağış olacağını tahmin ettiklerini bildirdi.
Şahbaz, AA muhabirine, depremin yaşandığı Düzce ve Batı Karadeniz'deki yağışlarla ilgili bilgi verdi.