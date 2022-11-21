YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 22 Kasım 2022 tatil olan iller hangileri? Son dakika Valilik açıklamaları! İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale...

21 KASIM HANGİ İLLERE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kuvvetli lodosun, bu geceden yarın akşam saatlerine kadar il genelinde yer yer saatte 90 kilometre ve üzeri hızda, kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Olumsuz hava koşulları ve meteorolojik tahminler nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: