YARIN OKULLAR TATİL Mİ 2024? 28 Ekim Pazartesi ders var mı, yarım gün mü? Yarın yoklama alınacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil takvimi vatandaşların gündeminde. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü her yıl coşkuyla kutlanırken kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör çalışanı için bu tarih resmi tatil sayılmaktadır. Ancak, 28 Ekim'in tatil statüsü hakkında merak edilen sorular da artmış durumda. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü tatil? İşte tüm merak edilenler...
(Takvim Foto Arşiv)
28 Ekim Yarım Gün Tatil
28 Ekim Pazartesi, Cumhuriyet Bayramı'nın arife günü olması sebebiyle yarım gün tatil ilan edilmiştir.
Kamu kurumları ve okullar sabah saatlerinde normal çalışma ve eğitim düzenine devam edecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Öğleden sonra ise tüm kamu kurumları, bankalar ve okullar kapalı olacak.
Bu kapsamda 28 Ekim Pazartesi okullarda yoklama alınmaya devam edilecek.
Bu düzen, kamu çalışanları ve öğrenciler için öğleden sonrayı dinlenme fırsatına çevirirken, bazı özel sektör çalışanları için farklılık gösterebilir. Özel sektörde öğleden sonra mesai, işverenin inisiyatifine bağlı olarak değişebilir.