Yarın okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Pazartesi kar tatili var mı? Valilik son dakika açıklamalar! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Geçtiğimiz günlerce havaların mevsim normallerinde seyretmesinin ardından dereceler düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıda, ''Yağışların, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur, Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' denildi. Ayrıca rüzgarın da Marmara, Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Peki Yarın okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Pazartesi kar tatili var mı?

YARIN (18 ARALIK 2023) OKULLAR TATİL Mİ? 18 Aralık 2023 Pazartesi günü için henüz Valiliklerden 'tatil' duyurusu yapılmadı. Duyurular geldikçe gelişmelere haberimizde yer verilecektir. Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta sonu için İstanbulluları uyarmıştı. Gül, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.