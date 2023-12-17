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Yarın okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Pazartesi kar tatili var mı? Valilik son dakika açıklamalar! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası ''Yarın okullar tatil mi? Tekirdağ, Kırıkkale, Edirne 18 Aralık 2023 Pazartesi kar tatili var mı? '' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. Bu noktada valiliklerin son dakika açıklamaları yakından takip edilir oldu. Milyonlarca öğrenci ve velisi bulundukları illerde okulların talip edilip edilmediğini merak ediyor. İşte son durum.

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 16:52 Güncelleme 17 Aralık 2023, 17:09
Yarın okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Pazartesi kar tatili var mı? Valilik son dakika açıklamalar! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Geçtiğimiz günlerce havaların mevsim normallerinde seyretmesinin ardından dereceler düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıda, ''Yağışların, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur, Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' denildi. Ayrıca rüzgarın da Marmara, Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Peki Yarın okullar tatil mi? 18 Aralık 2023 Pazartesi kar tatili var mı?

YARIN (18 ARALIK 2023) OKULLAR TATİL Mİ?

18 Aralık 2023 Pazartesi günü için henüz Valiliklerden 'tatil' duyurusu yapılmadı. Duyurular geldikçe gelişmelere haberimizde yer verilecektir.

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta sonu için İstanbulluları uyarmıştı.

Gül, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

METEOROLOJİ'DEN GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre de: Ülkemizin geneli parcalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Kahramanmaraş, Düzce, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa'nın yüksekleri ile Ankara ve Sivas'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; bu akşam ilk saatler Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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