Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Cuma Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari’de kar tatili var mı 2024? MEB - Valilik son dakika açıklamalar

7 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında. Birçok ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji 7 il için sarı ve turuncu uyarıda bulundu. Vatandaşlardan kar ve tipiye karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı. İşte sarı ve turuncu uyarı yapılan iller...

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