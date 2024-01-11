Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Cuma Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt, Hakkari’de kar tatili var mı 2024? MEB - Valilik son dakika açıklamalar

Yurdun farklı bölgelerini etkisi altına alan soğuk hava dalgası, beraberinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarını getirdi. Meteoroloji tarafından yapılan kar uyarıları, özellikle bazı şehirlerde okulların tatil edilmesi ihtimalini gündeme getirdi. Peki, 12 Ocak'ta okullar tatil mi? Yarın okullarda kar tatili var mı?
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Doğu Anadolu da ve İç Anadolu'nun doğusunda kar var. Güney doğuda yağmur kuvvetli. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklıkta değişim yok soğuklar devam ediyor.
Yarın Cuma öğleden sonra İstanbul karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı Cumartesi de İstanbul'da hafif kar yağışı görülecek"
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Geçtiğimiz günlerde bazı illerde okullar tatil edilmişti. Ancak yarın 12 Ocak'ta okulların tatil olup olmayacağı hakkında açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili son dakika açıklaması geldiği zaman habere eklenecek.