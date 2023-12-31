YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Ocak Pazartesi ders var mı, okullar kapalı mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Yılbaşı tatili bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Yarın okullar tatil mi sorusu, gündemde öğrenci ve velileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Yılbaşı tatili için plan yapanlar okulların durumunu merak ediyor. 2024 yılına girerken 1 Ocak'ın hafta içine denk gelmesi güzel haberleri de beraberinde getirdi. İşte yılbaşı okul tatili hakkında detaylar.
1 OCAK 2024 PAZARTESİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yarın yani 1 Ocak 2024 Pazartesi günü 81 ilde okullar tatil. 1 Ocak resmi tatillerimiz arasında yer aldığından bu yıl Pazartesi günü resmi tatil dolayısıyla okullar 1 gün kapalı olacak. Öğrenciler hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil yapmış olacak.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) takvimine göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.