YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Ocak Pazartesi ders var mı, okullar kapalı mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Yılbaşı tatili bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Yarın okullar tatil mi sorusu, gündemde öğrenci ve velileri tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Yılbaşı tatili için plan yapanlar okulların durumunu merak ediyor. 2024 yılına girerken 1 Ocak'ın hafta içine denk gelmesi güzel haberleri de beraberinde getirdi. İşte yılbaşı okul tatili hakkında detaylar.