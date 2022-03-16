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    • Eğitim
    • 16.03.2022 20:58
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    • 16.03.2022 20:58
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    ❄Yarın okul var mı, tatil mi? 🔔Valilik son dakika duyuruları ⛄ 17 Mart Perşembe kar tatili olan iller: Trabzon, Rize, Batman...

    Valilik son dakika duyuruları öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından takip ediliyor. Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere bir çok il için uyarı yaptı. Uyarılar sonrası Valiliklerden 'kar tatili' haberleri bekleniyor. Bir önceki gün Trabzon, Batman, Rize ve daha pek çok şehirde okullarda eğitime ara verilmişti. Peki; Yarın okul var mı? Yarın okullar tatil mi? İşte 17 Mart Perşembe kar tatili olan iller...

    ❄Yarın okul var mı, tatil mi?

    Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı etkisini arttıracak. Meteoroloji uzmanlar Perşembe gününden itibaren megakent İstanbul dahil bazı illerde yoğun kar yağışlarının görüleceğini bildirdi. Hafta sonu iyice bastırması beklenen kar yağışı nedeniyle de THY uçuşlarından bazılarını iptal etme kararı aldı. Hal böyle olunca milyonlarca öğrenci de bulundukları illerde okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki; Yarın okul var mı? Yarın okullar tatil mi? Trabzon, Rize, Batman'da ders işlenecek mi_ İşte 17 Mart Perşembe kar tatili olan iller ve Valilik son dakika duyuruları...

    METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yağışlar, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacak. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren de yeni bir soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olacak.

    MGM rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini, hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceğini açıkladı.

    Duyuruda "Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.

    İŞTE İSTANBUL'DA YAĞIŞIN EN KUVVETLİ OLACAĞI GÜN

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin haritasını yayınladı. Haritaya göre İstanbul'da cuma günü başlayacak kar yağışı cumartesi günü yoğunlaşarak devam edecek. Pazar günü de devam etmesi beklenen yağışın pazartesiden itibaren sıcaklıkların biraz artmasıyla karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor.

    Meteoroloji'nin paylaşımında "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" denildi.

        YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ?

        17 Mart Perşembe günü için henüz herangi bir il Valiliğinden 'kar tatili' açıklaması gelmedi. Resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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        Haberler Eğitim ❄Yarın okul var mı, tatil mi? 🔔Valilik son dakika duyuruları ⛄ 17 Mart Perşembe kar tatili olan iller: Trabzon, Rize, Batman...
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