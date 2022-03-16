❄Yarın okul var mı, tatil mi? 🔔Valilik son dakika duyuruları ⛄ 17 Mart Perşembe kar tatili olan iller: Trabzon, Rize, Batman...

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yağışlar, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacak. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren de yeni bir soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olacak.

MGM rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğini, hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceğini açıkladı.

Duyuruda "Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.