YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ? 8 Nisan Cuma dersler yarım gün mü? İlkokul, ortaokul, lise ara tatilde ödev var mı?

YARIN OKUL VAR MI, TATİL Mİ?

2022 ikinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, tatil öncesi son derslerine yarın girecek. Yani 8 Nisan Cuma günü dersler tam gün şeklinde işlenecek.

ARA TATİLDE ÖDEV VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 21 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili öncesinde öğretmenleri öğrencilere ödev verilmemesi konusunda uyarmıştı. Bakan Özer, "Tatilde ödev yok" demişti.

Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da ara tatil ile ilgili, "Yüz yüze eğitimle ayakta durabilmek, bunun iradesini öğretmenlerimizle, bütün okul yöneticilerimizle, tüm il müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle gösterebilmek çok önemli bir başarı hikayesi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu 11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitmeleri zorunluluğunu kaldırıyoruz." diye konuştu.

Öğretmenlerin mesleki gelişimi için dijital platformlarda öğretmen bilişim ağı oluşturduklarını aktaran Özer, öğretmenlerin Türkiye'nin istedikleri yerinden o platformlara girerek eğitimleri tamamladıkları zaman hiçbir sorun olmayacağını sözlerine ekledi.