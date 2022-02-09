Yarın okul var mı? 10 Şubat Perşembe kar tatili olan okulların tam listesi! Konya, Uşak, Çanakkale, Çankırı...

Valiliklerin kar tatili ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 2. dönem başlar başlamaz illerde peş peşe okullar tatil edildi. Kar bir çok ili etkisi altına aldı. Meteoroloji'den son olarak 10 Şubat 2022 Perşembe günü için bir çok ile uyarı yapıldı. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler oturdukları illerde okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Peki Yarın okul var mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? Konya'da okullar tatil mi? İşte 10 Şubat Perşembe kar tatili olan okulların tam listesi! Konya, Uşak, Çanakkale, Çankırı...
YARIN OKUL VAR MI?
10 Şubat Perşembe günü için henüz herhangi bir ilden 'kar tatili' açıklaması gelmedi. Valiliklerden son dakika bir açıklama yapıldığı taktirde haberimiz güncellenecektir. En sıcak gelişmeler için sayfamızı sık sık kontrol etmeyi unutmayınız.
9 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Şubat Çarşamba günü pek çok ilde eğitime ara verilmişti. İşte o illerin tamamı;
ÇANKIRI
Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların idari izinli sayılacağı belirtildi.
UŞAK
Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Vali Funda Kocabıyık okulların tatil edildiğini açıkladı.
ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde taşımalı eğitime, Yenice ilçesinde ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha kurulları kararları uyarınca kentin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde bugün taşımalı eğitim ve öğretim yapılmayacak.
Yenice ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
Kararda, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.
TUNCELİ
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte sabaha kadar orta şiddette devam edeceği öngörülen kar yağışının buzlanmaya sebebiyet vereceği belirtildi.
Açıklamada, il merkezi ile Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde eğitim öğretime 9 Şubat Çarşamba ara verildiği, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.