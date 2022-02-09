Yarın okul var mı? 10 Şubat Perşembe kar tatili olan okulların tam listesi! Konya, Uşak, Çanakkale, Çankırı...

YARIN OKUL VAR MI?

10 Şubat Perşembe günü için henüz herhangi bir ilden 'kar tatili' açıklaması gelmedi. Valiliklerden son dakika bir açıklama yapıldığı taktirde haberimiz güncellenecektir. En sıcak gelişmeler için sayfamızı sık sık kontrol etmeyi unutmayınız.

9 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Şubat Çarşamba günü pek çok ilde eğitime ara verilmişti. İşte o illerin tamamı;

ÇANKIRI

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

UŞAK

Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Vali Funda Kocabıyık okulların tatil edildiğini açıkladı.