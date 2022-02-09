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    • Eğitim
    • 09.02.2022 16:52
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    • 09.02.2022 16:52
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    Yarın okul var mı? 10 Şubat Perşembe kar tatili olan okulların tam listesi! Konya, Uşak, Çanakkale, Çankırı...

    Veli ve öğrencilerin gündeminde kar tatili açıklamaları yer alıyor. Bir çok kenti esir alan yoğun kar yağışı yüz yüze eğitime de engel oluyor. 2. dönemin başlamasıyla birlikte Valiliklerden de peş peşe tatil açıklamaları gelmeye başladı. Çankırı, Uşak, Çanakkale, Tunceli'de 10 Şubat'ta okullar tatil mi? Perşembe günü Konya'da okullar var mı? İşte 10 Şubat Perşembe kar tatili olan okulların tam listesi! Konya, Uşak, Çanakkale, Çankırı...

    Yarın okul var mı? 10 Şubat Perşembe kar tatili olan okulların tam listesi!

    Valiliklerin kar tatili ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 2. dönem başlar başlamaz illerde peş peşe okullar tatil edildi. Kar bir çok ili etkisi altına aldı. Meteoroloji'den son olarak 10 Şubat 2022 Perşembe günü için bir çok ile uyarı yapıldı. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler oturdukları illerde okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Peki Yarın okul var mı? Hangi illerde okullar tatil edildi? Konya'da okullar tatil mi? İşte 10 Şubat Perşembe kar tatili olan okulların tam listesi! Konya, Uşak, Çanakkale, Çankırı...

    YARIN OKUL VAR MI?

    10 Şubat Perşembe günü için henüz herhangi bir ilden 'kar tatili' açıklaması gelmedi. Valiliklerden son dakika bir açıklama yapıldığı taktirde haberimiz güncellenecektir. En sıcak gelişmeler için sayfamızı sık sık kontrol etmeyi unutmayınız.

    9 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER

    Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Şubat Çarşamba günü pek çok ilde eğitime ara verilmişti. İşte o illerin tamamı;

    ÇANKIRI

    Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

    UŞAK

    Uşak'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Vali Funda Kocabıyık okulların tatil edildiğini açıkladı.

    ÇANAKKALE

    Çanakkale'nin Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde taşımalı eğitime, Yenice ilçesinde ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha kurulları kararları uyarınca kentin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde bugün taşımalı eğitim ve öğretim yapılmayacak.

    Yenice ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

    İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

    Kararda, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

    TUNCELİ

    Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte sabaha kadar orta şiddette devam edeceği öngörülen kar yağışının buzlanmaya sebebiyet vereceği belirtildi.

    Açıklamada, il merkezi ile Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde eğitim öğretime 9 Şubat Çarşamba ara verildiği, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        BİLECİK

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

        Kaymakamlık sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 9 Şubat Çarşamba ara verildiği belirtildi.

        KÜTAHYA

        Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak il genelinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için 9 Şubat Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

        Öte yandan, il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

        DENİZLİ

        Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 9 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

        Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği için tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

        Eğitim ve öğretimin uzaktan devam edileceği belirtildi.

        AFYONKARAHİSAR

        Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak il genelinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.
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        Haberler Eğitim Yarın okul var mı? 10 Şubat Perşembe kar tatili olan okulların tam listesi! Konya, Uşak, Çanakkale, Çankırı...
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