Yarın karneler saat kaçta dağıtılacak 2022? 21 Ocak Cuma karne töreni olacak mı? MEB'den önemli bilgiler

Yarın karneler saat kaçta dağıtılacak 2022? 21 Ocak Cuma karne töreni olacak mı? sorularına milyonlarca öğrenci yanıt arıyor. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim son sürat devam ederken 1. dönemin ikinci tatili 24 Ocak'ta başlıyor. Öğrenciler 21 Ocak Cuma günü son derslerine katılacak. Ardından sömestr tatili yani yarıyıl tatili başlayacak. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek son dakika 'karne' ve 'tatil' açıklamalarına çevrildi. İşte karne günü hakkında bilgiler...
YARIN KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK 2022?
Karneler, taktir, teşekkür, onur belgesi gibi başarı belgeleri 21 Ocak Cuma günü verilecek. Okuldan okula değişiklik gösterse de karneler 8.30'da dağıtılmaya başlanıyor.
İkili eğitim gören okullarda sabahçı öğrenciler saat 9-11, öğlenci öğrenciler ise saat 10-12 arasında karne ve belgelerini alıyor.
Karnelerini almaya yetişmeyenler ise okul müdürlüğünden alabilecek.
21 OCAK KARNE TÖRENİ OLACAK MI?
Her yıl normal şartlarda her karne öncesi okullarda tören düzenleniyor. Ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ve soğuk hava şartları nedeniyle tören yapılması beklenmiyor. Öte yandan konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.
TAKDİR, TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR 2022?
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
4,5,6,7,8,9,10,11,12. SINIF NOT ORTALAMASI NASIL ALINIR?
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.
Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.
Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.