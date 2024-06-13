Yarın karneler öğleden önce mi, sonra mı dağıtılacak? 14 Haziran Cuma karne töreni yapılacak mı, saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise karne saatleri!

2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, öğrenciler ve veliler büyük bir heyecanla karne günü detaylarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, karne günü 14 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Peki, karneler ne zaman ve saat kaçta dağıtılacak? İşte detaylar...