Yarın karne günü dersler var mı? 21 Ocak Cuma günü ders işlenecek mi? Okula saat kaçta gelinecek?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Esenler "Tuna Eğitim Vadisi" temel atma törenine katıldı. Törene Bakan Özer'in yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katıldı.

Bakan Özer, törende yaptığı konuşmasında, yarıyıl tatilinin Cuma günü başlayacağına dikkat çekerek, "Öğretmenlerimizden istirhamımız var. Öğrencilerimize bu 2 hafta içerisinde ödev vermesinler. Gerçekten öğrencilerimiz de özellikle yeni başlayan, eğitime yeni başlayanlar hariç, diğer öğrencilerimizin hepsi bu 1 yıllık aradan sonra özellikle ilk aylar gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu 5 aylık yoğun eğitimden sonra onların da 2 hafta güzel bir dinlenmeye ihtiyaçları var. İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler, 2 hafta hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz dinlenecekler" dedi.

'15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASININ YÜZDE 50'SİNİ İSTANBUL'A VERECEĞİZ'

Bakan Özer, "İstanbul'daki eğitim yatırımlarını 2022 yılında tamamlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Şu ana kadar İstanbul'umuza 5 milyarın üzerinde eğitim yatırımını 2022 yılında verdik. Sadece okul yapma değil, aynı zamanda okulların içerisinin donanımının yapılması için ciddi bir şekilde destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 31 Ocak'taki 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50'sini yani 7 bin 500 öğretmeni de inşallah İstanbul'a vereceğiz. Sadece İstanbul'da okullar yapmak değil, aynı zamanda öğretmen, insan kaynağı atamak, alt yapının güçlendirilmesi noktasında ciddi yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Özer, "Mevcut eğitim yatırımlarının ötesinde 2022'de vermiş olduğunuz yatırımların ötesinde Esenler'de arsa bulun 20 tane ilave yatırım daha yapalım. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise neye ihtiyacınız varsa yeter ki bize arsa gösterin, biz hemen arsayı bulduğunuz anda inşallah her türlü destekle o süreçlerin tamamlanmasında sizlerin yanında olacağız." dedi.