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    • Eğitim
    • 02.11.2021 07:05
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    • 02.11.2021 07:06
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    VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İlkokul, ortaokul, lise başvuru sorgula!

    Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2021-2022 eğitim öğretim yılında ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine aylık olarak burs ödemesi yapacak. VGM ortaöğretim burs başvuruları 15-30 Ekim 2021 tarihlerinde alınmıştı. Binlerce adayın gözü şimdi sonuçlarda. Veli ve öğrenciler VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? VGM burs başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte İlkokul, ortaokul, lise VGM burs başvuru sonucu sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı?

    Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci burs alabilecekleri kurum ve kuruluşları araştırıyor. VGM burslarına başvurular ortaöğretim öğrenciler için 25 Ekim'de başlayıp 30 Ekim'de sona ermişti. Üniversite öğrencileri de VGM burslarına 1- 15 Kasım tarihleri arasında başvuru yapabilecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvurular tamamlanmasının akabinde gözler VGM burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Bu kapsamda VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? VGM burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? soruları aratılmaya başlandı. İşte VGM İlkokul, ortaokul, lise burs başvuru sonucu sorgulama sayfası!

    VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yapılan açıklamada, ''Ortaöğrenim Burs Başvuruları 31.10.2021 tarihi itibariyle sona ermiş olup başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.'' denildi.

    İLKOKUL ORTAOKUL LİSE VGM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

    VGM BURSLARI NE KADAR?

    2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.

        VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        VGM burs başvurusunda bulunmak isteyen üniversite öğrencileri https://burs.vgm.gov.tr/Login.aspx?BasvuruTuru=YO adresinden işlemlerini yapabilecek.

        Burs başvurularının sorunsuz ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara DİKKAT edilmelidir.


        • Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere ve bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir. Durumu yükseköğrenim bursu almaya engel öğrenciler başvuru yapsalar dahi başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı unutulmamalıdır.


        • Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi önemlidir.


        • Başvuruların en sağlıklı ve kolay şekilde bilgisayardan yapıldığı unutulmamalıdır. Cep telefonu ya da tabletlerden, cihazların işletim sistemlerinin güncel olmamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle başvuru yapılırken sıkıntı yaşanabilmektedir. Cep telefonu ile yapılan başvurularda forma girilen her harf ve rakamın tek tek klavyeden yazılması ve isimlerde Türkçe karakterler olması haline Türkçe karakterlerin formlarda doğru yazılmış olması gerekmektedir.

        • Doğru ve kolay başvuru yapmak için başvuru yapmadan Başvuru Kılavuzları mutlaka okunmalıdır. Başvuru kılavuzlarına başvuru giriş ekranlarından ulaşabilirsiniz.

        • Başvurularınız başvuru formlarında beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kamu kurumlarından yapılan doğruluk kontrolleri yapılarak gerekmesi halinde sizlerden belge talep edilerek değerlendirilmektedir. Beyan edilen bilgilerin hatalı, yanlış ya da gerçeğe aykırı olduğu tespit edildiğinde başvurunuz iptal edileceğinden vermiş olduğunuz bilgiler doğru ve gerçeğe uygun olmalıdır. Başvuru süreleri içerisinde tekrar başvuru formuna girerek başvuru formunuzda doldurmuş olduğunuz bilgilerinizi güncellemeniz/değiştirmeniz mümkündür.


        Başvuru sürelerinin tamamlanmasının ardından Bölge Müdürlüklerimiz başvurunuzun değerlendirilmesi için belge talebinde bulunabilirler. Bu nedenle başvuruda beyan edilen iletişim bilgileri (adres, cep telefonu, e-posta) güncel ve kullanılıyor olmalıdır. Belge talep edilmesi halinde belirtilen sürelerde belgelerin Bölge Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde burs başvurunuz iptal edilir.


        • Başvuru formunda nüfus bilgilerinizi girebileceğiniz ekran açılmıyorsa, internete girdiğiniz yerdeki güvenlik ürünleri/cihazları formlarının açılmasını engelliyor olabilir. Özellikle kamu kurumlarından yapılan başvurularda bu sıkıntı yaşanabilmektedir. Kurumunuzun Bilgi İşlemi ile görüşmek ya da Kurum dışından başvuru yapmak sorunu çözecektir.
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        Haberler Eğitim VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İlkokul, ortaokul, lise başvuru sorgula!
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