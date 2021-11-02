VGM ortaöğrenim burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İlkokul, ortaokul, lise başvuru sorgula!

Okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci burs alabilecekleri kurum ve kuruluşları araştırıyor. VGM burslarına başvurular ortaöğretim öğrenciler için 25 Ekim'de başlayıp 30 Ekim'de sona ermişti. Üniversite öğrencileri de VGM burslarına 1- 15 Kasım tarihleri arasında başvuru yapabilecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için başvurular tamamlanmasının akabinde gözler VGM burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Bu kapsamda VGM ortaöğretim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? VGM burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? soruları aratılmaya başlandı. İşte VGM İlkokul, ortaokul, lise burs başvuru sonucu sorgulama sayfası!
VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yapılan açıklamada, ''Ortaöğrenim Burs Başvuruları 31.10.2021 tarihi itibariyle sona ermiş olup başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.'' denildi.
İLKOKUL ORTAOKUL LİSE VGM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI
VGM BURSLARI NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.