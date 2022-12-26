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    • Eğitim
    • 26.12.2022 08:47
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    • 26.12.2022 08:48
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    VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM bursu ne kadar, kaç TL 2022-2023? VGM burs sonuçları son dakika gelişmeler!

    Üniversite okuyan yüzbinlerce öğrenci KYK bursunun yanı sıra karşılıksız ödeme alabileceği kurum ve kuruluşlara başvuruda bulundu. Bunlardan biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burslarına başvurular 20 Kasım'da sona erdi. Peki VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? VGM bursu ne kadar, kaç TL 2022-2023?

    VGM burs sonuçları son dakika gelişmeler!

    VGM burs başvurularının tamamlanmasının akabinde gözler sonuçlara çevrildi. KYK burs başvuru sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde açıklandı. VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının da açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Peki VGM üniversite bursu ne kadar, kaç TL? İşte VGM burs sonuçları hakkında son dakika gelişmeler...

    VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. VGM yükseköğrenim burs başvurularıyla ilgili yaptığı açıklamada, "01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

    Buna göre sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    Öte yandan VGM Ortaöğrenim burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden açıklandı.

    2022-2023 VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

    2022-2023 eğitim yılında öğrencilere verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir.

    VGM BURSLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

    Yükseköğrenim Bursu:

    - 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)

    - 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)

        - Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741) hükümleri gereği Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere burs verilmektedir.

        Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği'nin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)'ye göre değerlendirilmekte ve açık kontenjanlar nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili Kamu Kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ/HATALI OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR.

        VGM BURSLARI NASIL ÖDENİR?

        Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

        Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

        Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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        Haberler Eğitim VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM bursu ne kadar, kaç TL 2022-2023? VGM burs sonuçları son dakika gelişmeler!
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