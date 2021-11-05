VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021? VGM burs başvurusu bitti mi, ne zaman bitiyor?

VGM BURS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTİYOR?

Ortaöğrenim Burs Başvuruları sona ermiştir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için VGM burs başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.

Yükseköğrenim burs başvuruları devam ediyor. Başvurular 1 Kasım'da başlamıştı. Bursiyer adayları 15 Kasım'a kadar başvuru yapabilecek. Aynı şekilde yabancı uyruklu öğrenciler de bu tarihlerde başvuru yapabilir.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yükseköğrenim Burs Başvurusu için tıklayınız...

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Burs Başvurusu için tıklayınız…

Burs başvurularının sorunsuz ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki hususlara DİKKAT edilmelidir.

• Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere ve bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir. Durumu yükseköğrenim bursu almaya engel öğrenciler başvuru yapsalar dahi başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı unutulmamalıdır.

• Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi önemlidir.

• Başvuruların en sağlıklı ve kolay şekilde bilgisayardan yapıldığı unutulmamalıdır. Cep telefonu ya da tabletlerden, cihazların işletim sistemlerinin güncel olmamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle başvuru yapılırken sıkıntı yaşanabilmektedir. Cep telefonu ile yapılan başvurularda forma girilen her harf ve rakamın tek tek klavyeden yazılması ve isimlerde Türkçe karakterler olması haline Türkçe karakterlerin formlarda doğru yazılmış olması gerekmektedir.

• Doğru ve kolay başvuru yapmak için başvuru yapmadan Başvuru Kılavuzları mutlaka okunmalıdır. Başvuru kılavuzlarına başvuru giriş ekranlarından ulaşabilirsiniz.

• Başvurularınız başvuru formlarında beyan ettiğiniz bilgilerin ilgili kamu kurumlarından yapılan doğruluk kontrolleri yapılarak gerekmesi halinde sizlerden belge talep edilerek değerlendirilmektedir. Beyan edilen bilgilerin hatalı, yanlış ya da gerçeğe aykırı olduğu tespit edildiğinde başvurunuz iptal edileceğinden vermiş olduğunuz bilgiler doğru ve gerçeğe uygun olmalıdır. Başvuru süreleri içerisinde tekrar başvuru formuna girerek başvuru formunuzda doldurmuş olduğunuz bilgilerinizi güncellemeniz/değiştirmeniz mümkündür.