Ve açıklama geldi! AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? AUZEF telafi (bütünleme) sınavları online mi, yüz yüze mi?

AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu? AUZEF telafi (bütünleme) sınavları online mi, yüz yüze mi? sorularının yanıtları sınava az bir süre kala yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl sınavlar online yani uzaktan bilgisayar ortamında gerçekleşitirilmişti. Normalleşmeye geçilmesiyle birlikte sınavlar da yüz yüze yapılmaya başlanmıştı. Ancak yeni varyantın görülmesi üzerine öğrenciler bundan sonraki sınavların nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. İşte AUZEF bütünleme sınavları hakkında son dakika gelişmeler...