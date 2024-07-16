Vakıf üniversite ücretleri açıklandı mı 2024-2025? En ucuz en pahalı üniversiteler hangileri? Yeditepe, Koç, Nişantası, Maltepe, Beykent...

Türkiye genelinde binlerce üniversite adayı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını beklerken, özel üniversitelerin 2023-2024 eğitim yılı ücretleri de merakla araştırılıyor. İşte bu yılın ücret listelerinde dikkat çeken detaylar...
Türkiye genelinde binlerce üniversite adayı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını beklerken, özel üniversitelerin 2023-2024 eğitim yılı ücretleri de merakla araştırılıyor. İşte bu yılın ücret listelerinde dikkat çeken detaylar...
VAKIF ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU?
İstanbul'da bulunan vakıf üniversitelerinin 2024-2025 akademik yılı ücretleri henüz açıklanmadı.
2023-2024 YILI ÖZEL ÜNİVERSİTE FİYATLARI
İşte sosyal medyada paylaşılan bazı özel üniversitelerin 2023-2024 öğretim yılı ücretleri:
Sabancı Üniversitesi: Tüm lisans ve Temel Geliştirme Yılı (Hazırlık Dil Eğitimi) programlarında %10 KDV dahil 510.000 TL
Koç Üniversitesi: Tıp Fakültesi dışındaki programlarda KDV dahil 520.000 TL, Tıp Fakültesi için yarı burslu KDV dahil 358.000 TL, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dahil 520.000 TL
Özyeğin Üniversitesi: İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi öğretim ücreti 475.000 TL, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi için öğretim ücreti 340.000 TL.
Bilkent Üniversitesi: Tüm bölüm ve programlarda %10 KDV dahil 300.000 TL
Doğuş Üniversitesi: Psikoloji 363.636 TL, Hukuk Fakültesi %50 indirimli 109.091 TL, Yazılım Mühendisliği %50 indirimli 157.576 TL (KDV Hariç)
Bahçeşehir Üniversitesi: İletişim Fakültesi 272.500 TL, Hukuk Fakültesi 292.200 TL, Eczacılık Fakültesi 307.100 TL, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 288.300 TL.
Yeditepe Üniversitesi: Bilgisayar Mühendisliği 295.000 TL, Eczacılık 310.500 TL, Gazetecilik 269.000 TL, Hukuk Fakültesi 315.000 TL, Tıp Fakültesi 396.000 TL (KDV Hariç)
Kadir Has Üniversitesi: Hukuk Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi 329.000 TL, Sanat ve Tasarım Fakültesi 311.140 TL (KDV Hariç)
Beykent Üniversitesi: Bilgisayar Mühendisliği %50 indirimli 157.576 TL, Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli 121.212 TL, Sosyoloji %50 indirimli 115.152 TL, Dijital Oyun Tasarımı %50 İndirimli 118.788 TL
Işık Üniversitesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi yıllık ücret 228.980 TL (İndirimsiz), %75 indirimli 57.245 TL, %50 indirimli 114.490 TL, %25 indirimli 171.735 TL.
Not: Üniversitelerin 2023 yılına ait fiyatlandırmaları haberimizde belirtilmiştir. 2024-2025 öğretim yılı için fiyat listeleri henüz oluşturulmadı. Geçmiş yıllar ve güncel ücretlendirmeler hakkında en doğru bilgilere ulaşmak için ilgili üniversite ile doğrudan iletişime geçmeniz gerekmektedir.