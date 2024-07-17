Vakıf üniversite ücretleri açıklandı mı 2024-2025? En ucuz en pahalı özel üniversiteler hangileri? Yeditepe, Koç, Nişantası, Maltepe, Beykent...

Işık Üniversitesi: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi yıllık ücret 228.980 TL (İndirimsiz), %75 indirimli 57.245 TL, %50 indirimli 114.490 TL, %25 indirimli 171.735 TL.

Not: Üniversitelerin 2023 yılına ait fiyatlandırmaları haberimizde belirtilmiştir. 2024-2025 öğretim yılı için fiyat listeleri henüz oluşturulmadı. Geçmiş yıllar ve güncel ücretlendirmeler hakkında en doğru bilgilere ulaşmak için ilgili üniversite ile doğrudan iletişime geçmeniz gerekmektedir.