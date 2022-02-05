Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi ne zaman başlıyor? Yüz yüze ve uzaktan eğitim...

Üniversitelerde vize ve final sınavlarının hemen ardından sona eren güz dönemi sonrası bahar dönemi için geri sayım başladı. Üniversite öğrencileri bahar döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman açıllacak? Bahar dönemi ne zaman başlıyor? İşte merak edilen son gelişmeler...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin akademik takvimlerine göre, bahar dönemlerinin tek tek duyurulacak. Bu kapsamda öğrencilerin üniversitelerin resmi sitelerini takip etmesi gerekiyor.
İŞTE ONLINE EĞİTİME GEÇEN ÜNİVERSİTELER
İstanbul Tenik Üniversitesi (Güz yarıyılı sonuna kadar kadar hibrit eğitime geçti)
Koç Üniversitesi (Tıp ve Hukuk Fak. hariç tüm derslerin online düzenlenmesi kararı aldı)
Gedik Üniversitesi ( 12. haftadan itibaren teorik derslerin çevrim içi yapılmasına karar verdi)
Beykent Üniversitesi ( Tıp ve Diş Hekimliği Fak. hariç ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarının çevrim içi yapılacağını duyurdu)
Haliç Üniversitesi ( Teorik derslerin online yapılması, uygulamalı derslerin ve stajların yüz yüze yapılması kararı alındı)