Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Üniversite sınav giriş belgesi nasıl alınır 2022? Üniversite sınavı ne zaman düzenlenecek sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Binlerce kişi YKS yani üniversite sınavı için heyecan dolu bekleyişe başlamışken sınav tarih bilgisinin yanı sıra üniversite sınavı giriş yerleri hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte tüm detaylar...
ÜNİVERSİTE SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 YKS sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler.
Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 8 Haziran Çarşamba günü açıklanması ön görülüyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.