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    • Eğitim
    • 24.05.2022 10:58
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    • 24.05.2022 10:58
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    Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Üniversite sınav giriş belgesi nasıl alınır 2022? Üniversite sınavı ne zaman düzenlenecek?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda bir kez üç oturum halinde düzenlenen Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Başvuruları 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında alınan ve hayalini kurduğu okulda eğitim görmek isteyen yüzbinlerce kişinin katıldığı YKS yani üniversite sınavı için heyecan dolu geri sayım başladı. Mayıs ayının son günleri yaşanırken Üniversite sınav giriş belgesi nasıl alınır 2022? Üniversite sınavı ne zaman düzenlenecek sorularının yanıtları da merakla araştırılmaya başlandı. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022?

    Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Üniversite sınav giriş belgesi nasıl alınır 2022? Üniversite sınavı ne zaman düzenlenecek sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Binlerce kişi YKS yani üniversite sınavı için heyecan dolu bekleyişe başlamışken sınav tarih bilgisinin yanı sıra üniversite sınavı giriş yerleri hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte tüm detaylar...

    ÜNİVERSİTE SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022 YKS sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler.

    Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 8 Haziran Çarşamba günü açıklanması ön görülüyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.

    Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

    Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

        Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

        Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

        2022 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

        TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

        AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

        YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

        Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.
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        Haberler Eğitim Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Üniversite sınav giriş belgesi nasıl alınır 2022? Üniversite sınavı ne zaman düzenlenecek?
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