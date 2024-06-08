Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladı ve adaylar, TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavının zorunlu olup olmadığını merak ediyorlar. İşte detaylar....
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladı ve adaylar, TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavının zorunlu olup olmadığını merak ediyorlar. İşte detaylar....
YKS SINAVINDA AYT ZORUNLU MU?
YKS, TYT, AYT VE YDT olmak üzere 3 oturumlu bir sınavdır. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.
TYT'YE GİRİP AYT'YE GİRMEZSEM NE OLUR?
TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programları için TYT puanı yeterlidir. Ancak AYT puanı ile tercih yapabilmek için TYT sınavına girilmiş olmaası gerekiyor. TYT puanı ile 2 yıllık bölümler tercih edilebilir. 2 yıllık ön lisans bölümleri sadece TYT sınavına girilerek tercih edilebilir.
YKS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ 2024?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında düzenlenen TYT, AYT ve YDT sınavlarında, puanlar sadece o yıl için geçerlidir. Adaylar herhangi bir tercih yapmasa da sonraki yıl bu puanları kullanma hakkına sahip olmaz.
YKS'DE KALEM, SİLGİ VERİLECEK Mİ?
Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlandığından adayların, yanlarında getirdikleri kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle sınava girmelerine izin verilmez.
Yükseköğretim Kurumu Sınavı, sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına gerekli belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, kalem, silgi, kalemtıraş gibi adayların sınavda kullanacakları gereçler, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.