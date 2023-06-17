TYT 2023 PUAN HESAPLAMA | YKS YTY puanı nasıl hesaplanır? ÖSYM TYT net sayısına göre puan hesaplama yapıldı!

TYT puanı, doğru ve yanlış cevap sayılarına göre hesaplanan ham puanların standart puanlarla dönüştürülmesiyle elde edilmektedir. ÖSYM tarafından belirlenen bu hesaplama yöntemi doğrultusunda adayların puanları belirlenecek ve sonuçlar açıklanacaktır. Son sınıfta okuyan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması hesaplanır. Bu hesaplamalar sonucunda tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar belirlenir.
ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerleri yeniden saptanır ve puanlama yapılır. Eğer sınavdan sonra cevapların değişmesi gerektiği tespit edilen sorular varsa, güncellenen cevap anahtarına göre puanlama yapılır.
TYT 2023 Puan Hesaplama | YKS TYT Puanı Nasıl Hesaplanır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye'de üniversiteye giriş için önemli bir sınavdır. TYT, adayların dil, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarındaki temel yeteneklerini ölçer. Peki, TYT puanı nasıl hesaplanır? İşte TYT puanının nasıl hesaplandığına dair ayrıntılar: