TUS kontenjanları 2022 açıklandı mı? TUS tercihleri ne zaman 2022? ÖSYM - Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

a) ÖSYM tarafından belirlenen YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ Tablosu'na göre uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip adaylar, ilgili dönemin tercih işlemlerinin son günü saat 12.00'ye kadar geçerli belgelerini veya noter onaylı suretlerini, dilekçe ekinde Merkezimize

ulaştırdıkları takdirde tercih işlemi yapabileceklerdir.

b) Bakanlık tarafından yaptırılan sınav sonucuyla yabancı dil yeterliliğini sağlayan adayların tercih yapabilmeleri için yabancı dil sınav sonuçlarının ilgili kurum tarafından tercih işlemlerinden önce ÖSYM'ye bildirilmesi gerekmektedir.

Adayın TUS'a başvuru yaparken kullanmış olduğu T.C. Kimlik / Y.U. Numarası ile Bakanlık tarafından yaptırılan yabancı dil sınavına (TÖMER) başvuru yaptığı T.C. Kimlik / Y.U. Numarası aynı olmalıdır. Bu numaraları farklı olan adaylar, tercih işlemi yapamayacaklardır.

Bu durumdaki adayların tercih işlemi yapılabilmeleri için yabancı dil sınavını uygulayan kuruma bu değişikliği bizzat yaptırarak, ilgili kurumun tercih süresinin son günü saat 12.00'ye kadar bu bilgiyi ÖSYM'ye ulaştırmasını sağlamaları gerekmektedir.

c) YÖK tarafından yaptırılan sınav sonucuyla yabancı dil yeterliliğini sağlayan adayların tercih yapabilmeleri için yabancı dil sınav sonuçlarının ilgili kurum tarafından tercih işlemlerinden önce ÖSYM'ye bildirilmesi gerekmektedir.

Adayın TUS'a başvuru yaparken kullanmış olduğu T.C. Kimlik/Y.U. Numarası ile YÖK tarafından yaptırılan yabancı dil sınavına (YÖKDİL) başvuru yaptığı T.C. Kimlik/Y.U. Numarası aynı olmalıdır. Bu numaraları farklı olan adaylar, tercih işlemi yapamayacaklardır. Bu durumdaki adayların tercih işlemi yapılabilmeleri için tercih süresinin son günü saat 12.00'ye kadar, yabancı dil sınavına başvuru yaparken kullandıkları numara ile TUS'a başvuru yaparken kullandıkları numaranın ilgili kurumca eşleştirilerek ÖSYM'ye ulaştırmasını sağlamaları veya yabancı dil sınav sonucunun TUS'a başvurdukları numaraları ile güncellenerek ÖSYM'ye bildirilmesini sağlamaları gerekmektedir.