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    • Eğitim
    • 18.07.2023 23:26
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    • 18.07.2023 23:26
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    Trakya Üniversitesi bölümleri 2023! Trakya Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Trakya Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Trakya Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Trakya Üniversitesi bölümleri 2023! Trakya Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Trakya Üniversitesi bölümleri 2023!

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Trakya Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Trakya Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Trakya Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Acil Yardım ve Afet Yönetimi
    (Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu)
    Almanca Mütercim ve Tercümanlık
    (Edebiyat Fakültesi)
    Almanca Öğretmenliği (Almanca)
    (Eğitim Fakültesi)
    Arkeoloji
    (Edebiyat Fakültesi)
    Arnavut Dili ve Edebiyatı
    (Edebiyat Fakültesi)
    Bankacılık ve Sigortacılık
    (Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
    Bankacılık ve Sigortacılık

    (Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
    Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu)
    (Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
    Beslenme ve Diyetetik
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Bilgisayar Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
    (Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
    Biyoloji
    (Fen Fakültesi)
    Boşnak Dili ve Edebiyatı
    (Edebiyat Fakültesi)
    Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık
    (Edebiyat Fakültesi)
    Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
    (Edebiyat Fakültesi)
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Diş Hekimliği
    (Diş Hekimliği Fakültesi)
    Eczacılık
    (Eczacılık Fakültesi)
    Ekonometri

    (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
    Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)
    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Eğitim Fakültesi)
    Finans ve Bankacılık
    (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
    Fizik
    (Fen Fakültesi)
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
    (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
    Genetik ve Biyomühendislik
    (Mühendislik Fakültesi)
    Genetik ve Biyomühendislik (KKTC Uyruklu)
    (Mühendislik Fakültesi)
    Gıda Mühendisliği
    (Mühendislik Fakültesi)

        Gümrük İşletme(Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
        Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
        (Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
        Hemşirelik
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Hemşirelik
        (Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu)
        İç Mimarlık
        (Mimarlık Fakültesi)
        İktisat
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        İlahiyat
        (İlahiyat Fakültesi)
        İlahiyat (M.T.O.K.)
        (İlahiyat Fakültesi)
        İletişim ve Tasarımı
        (Güzel Sanatlar Fakültesi)
        İlköğretim Matematik Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

        (Edebiyat Fakültesi)
        İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
        (Eğitim Fakültesi)
        İşletme
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        İşletme (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Kimya
        (Fen Fakültesi)
        Makine Mühendisliği
        (Mühendislik Fakültesi)
        Makine Mühendisliği (İÖ)
        (Mühendislik Fakültesi)
        Maliye
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Maliye (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Matematik
        (Fen Fakültesi)
        Mimarlık

        (Mimarlık Fakültesi)
        Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli)
        (Mimarlık Fakültesi)
        Muhasebe ve Finans Yönetimi
        (Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
        Odyoloji
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Okul Öncesi Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Özel Eğitim Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Peyzaj Mimarlığı
        (Mimarlık Fakültesi)
        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
        (Eğitim Fakültesi)
        Sağlık Yönetimi
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
        Sağlık Yönetimi (İÖ)
        (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

        Sanat Tarihi
        (Edebiyat Fakültesi)
        Sınıf Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
        (Eğitim Fakültesi)
        Tarih
        (Edebiyat Fakültesi)
        Tarih (İÖ)
        (Edebiyat Fakültesi)
        Tıp
        (Tıp Fakültesi)
        Turizm İşletmeciliği
        (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı
        (Edebiyat Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
        (Edebiyat Fakültesi)
        Türk Dili ve Edebiyatı (UOLP-Kosova Priştine Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli)
        (Edebiyat Fakültesi)

        Türkçe Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası İlişkiler (İÖ)
        (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
        Uluslararası Ticaret ve Finansman
        (Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
        Yönetim Bilişim Sistemleri
        (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

        TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

        Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklayınız...

        YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Eğitim Trakya Üniversitesi bölümleri 2023! Trakya Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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