Trakya Üniversitesi bölümleri 2023! Trakya Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Trakya Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Trakya Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Trakya Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu)
Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(Edebiyat Fakültesi)
Almanca Öğretmenliği (Almanca)
(Eğitim Fakültesi)
Arkeoloji
(Edebiyat Fakültesi)
Arnavut Dili ve Edebiyatı
(Edebiyat Fakültesi)
Bankacılık ve Sigortacılık
(Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Bankacılık ve Sigortacılık
(Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu)
(Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Beslenme ve Diyetetik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
Biyoloji
(Fen Fakültesi)
Boşnak Dili ve Edebiyatı
(Edebiyat Fakültesi)
Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık
(Edebiyat Fakültesi)
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
(Edebiyat Fakültesi)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Diş Hekimliği
(Diş Hekimliği Fakültesi)
Eczacılık
(Eczacılık Fakültesi)
Ekonometri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Eğitim Fakültesi)
Finans ve Bankacılık
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Fizik
(Fen Fakültesi)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Genetik ve Biyomühendislik
(Mühendislik Fakültesi)
Genetik ve Biyomühendislik (KKTC Uyruklu)
(Mühendislik Fakültesi)
Gıda Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)