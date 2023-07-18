Trakya Üniversitesi bölümleri 2023! Trakya Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

(Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu)

Almanca Mütercim ve Tercümanlık

(Edebiyat Fakültesi)

Almanca Öğretmenliği (Almanca)

(Eğitim Fakültesi)

Arkeoloji

(Edebiyat Fakültesi)

Arnavut Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Bankacılık ve Sigortacılık

(Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Bankacılık ve Sigortacılık

(Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu)

(Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Beslenme ve Diyetetik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

(Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Biyoloji

(Fen Fakültesi)

Boşnak Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık

(Edebiyat Fakültesi)

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

(Edebiyat Fakültesi)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Eczacılık

(Eczacılık Fakültesi)

Ekonometri