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    • Eğitim
    • 18.07.2023 23:21
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    • 18.07.2023 23:21
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    Trabzon Üniversitesi bölümleri 2023! Trabzon Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

    2023 YKS'nin tamamlanmasının ardından gözler üniversite tercihlerine çevrildi. Bu noktada Trabzon Üniversitesi bölümleri, taban puanları, kontenjanları merak ediliyor. 2023 YKS üniversite sıralamasında Trabzon Üniversitesi'ni tercih etmeyi düşünen adaylar, kendi puanlarına ve sıralamalarına uygun bölümleri belirlemek ve tercih sürecini titizlikle yönetmek için araştırmalara koyuldu. İşte Trabzon Üniversitesi bölümleri 2023! Trabzon Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    Trabzon Üniversitesi bölümleri 2023

    Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Trabzon Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Trabzon Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Trabzon Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.

    TRABZON ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

    Fen Bilgisi Öğretmenliği
    (Fatih Eğitim Fakültesi)
    Gazetecilik
    (İletişim Fakültesi)
    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
    (İletişim Fakültesi)
    Hukuk
    (Hukuk Fakültesi)
    İlahiyat
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
    (İlahiyat Fakültesi)
    İlköğretim Matematik Öğretmenliği
    (Fatih Eğitim Fakültesi)
    İngilizce Öğretmenliği
    (Fatih Eğitim Fakültesi)

    Matematik Öğretmenliği
    (Fatih Eğitim Fakültesi)
    Okul Öncesi Öğretmenliği
    (Fatih Eğitim Fakültesi)
    Özel Eğitim Öğretmenliği
    (Fatih Eğitim Fakültesi)
    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
    (Fatih Eğitim Fakültesi)
    Sınıf Öğretmenliği
    (Fatih Eğitim Fakültesi)
    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
    (Fatih Eğitim Fakültesi)
    Türkçe Öğretmenliği
    (Fatih Eğitim Fakültesi)

    TRABZON ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

    Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklayınız...

    YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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    Haberler Eğitim Trabzon Üniversitesi bölümleri 2023! Trabzon Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
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