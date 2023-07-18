Trabzon Üniversitesi bölümleri 2023! Trabzon Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları, kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yüz binlerce adayın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Üniversite tercih dönemiyle birlikte Trabzon Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Adaylar, kendi hedeflerine uygun bölümleri belirlemek için araştırmalara hız verdi. Peki Trabzon Üniversitesi bölümleri açıklandı mı? Trabzon Üniversitesi taban puanları, kontenjanları belli oldu mu? İşte 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Fen Bilgisi Öğretmenliği
(Fatih Eğitim Fakültesi)
Gazetecilik
(İletişim Fakültesi)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(İletişim Fakültesi)
Hukuk
(Hukuk Fakültesi)
İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(Fatih Eğitim Fakültesi)
İngilizce Öğretmenliği
(Fatih Eğitim Fakültesi)
Matematik Öğretmenliği
(Fatih Eğitim Fakültesi)
Okul Öncesi Öğretmenliği
(Fatih Eğitim Fakültesi)
Özel Eğitim Öğretmenliği
(Fatih Eğitim Fakültesi)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Fatih Eğitim Fakültesi)
Sınıf Öğretmenliği
(Fatih Eğitim Fakültesi)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(Fatih Eğitim Fakültesi)
Türkçe Öğretmenliği
(Fatih Eğitim Fakültesi)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklayınız...
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