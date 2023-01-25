TÖDER sınavı Türkiye genelinde 13-14 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlendi. Peki TÖDER sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 TÖDER deneme sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı?
TÖDER SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÖDER tarafından gerçekleştirilen YKS deneme sınavının sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://toderyks.ertem.com.tr/
TÖDER 2023 YKS DENEME SINAVI TARİHLERİ
24-25 -26 Mart 2023 (Cuma–Cumartesi-Pazar)
21-22- 23- 24 Mayıs 2023 (Pazar- Pazartesi–Salı- Çarşamba)