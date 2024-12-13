TÖDER deneme sonuçları açıklandı mı 2024? 12-13-14-15 Ocak TÖDER Paraf Z YKS deneme sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı?

TÖDER sınav sonuçları, soruları ve cevap anahtarı için sorgulamalar başladı. YKS sınavı öncesi başarı durumunu ölçmek isteyen öğrenciler, Türkiye genelinde düzenlenen deneme sınavına girdi.

TÖDER DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÖDER YKS (TYT-AYT) Deneme Sınavı 12-13-14-15 Ocak (Cuma–Cumartesi-Pazar-Pazartesi) tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

TÖDER sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı ise henüz belli olmadı. Sonuçlar ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.