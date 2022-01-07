AÖF güz dönemi final sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2021-2022 güz yarıyılı dönem sonu sınavları başlıyor. AÖF final sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. Hafta sonu yüz yüze gerçekleştirilecek sınav hakkında binlerce aday araştırmalara koyuldu. AÖF sınav giriş belgelerini öğrencilerin erişimine açtı. Adayların sınava girecekleri yeri gösteren giriş belgeleri AÖF'ün resmi sitesi üzerinden alınabilecek. İşte AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı!
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
AÖF final sınavları 8 ve 9 Ocak'ta yüz yüze yapılacak. Adaylar sınav merkezlerine sınav giriş belgeleri ile gelecek. Giriş belgesi olmayanlar sınava alınmayacak. Dolayısıyla binlerce öğrenci giriş belgelerini çıkartabilecekleri linki araştırıyor.
AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet verecek.
AÖF SINAV TARİHLERİ 2022 NE ZAMAN?
AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 08- 09 Ocak 2022
Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022
Yaz Okulu Sınavı 06 Ağustos 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Final sınavlarına katılan öğrenciler, sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci giriş bilgileri ile öğrenebilecek.