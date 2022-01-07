AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AÖF final sınavları 8 ve 9 Ocak'ta yüz yüze yapılacak. Adaylar sınav merkezlerine sınav giriş belgeleri ile gelecek. Giriş belgesi olmayanlar sınava alınmayacak. Dolayısıyla binlerce öğrenci giriş belgelerini çıkartabilecekleri linki araştırıyor.

AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet verecek.