TEV DEPREMZEDE BURSU AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TEV deprem bursu sonuçları sorgulama ekranı ve ödeme takvimi 2023!

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde depremzede öğrencilerin yaralarını sarmak için başlatılan burs başvuruları tamamlandı. Gözler bu kez burs sonuçlarına çevrildi. 4 ay süreyle verileceği duyurulan bursun sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ödeme miktarı ve diğer bir çok detayları merak ediliyor. Peki TEV depremzede bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte TEV deprem bursu sonuçları sorgulama ekranı ve ödeme takvimi 2023!