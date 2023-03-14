TEV DEPREMZEDE BURSU AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TEV deprem bursu sonuçları sorgulama ekranı ve ödeme takvimi 2023!

Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde depremzede öğrencilerin yaralarını sarmak için başlatılan burs başvuruları tamamlandı. Gözler bu kez burs sonuçlarına çevrildi. 4 ay süreyle verileceği duyurulan bursun sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ödeme miktarı ve diğer bir çok detayları merak ediliyor. Peki TEV depremzede bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte TEV deprem bursu sonuçları sorgulama ekranı ve ödeme takvimi 2023!
TEV DEPREMZEDE BURSU AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TEV afet bursu sonuçları henüz açıklanmadı. Türk Eğitim Vakfı tarafından yapılan açıklamada, '' Sonuçlar Mart ayı içerisinde www.tev.org.tr adresinde açıklanacaktır. İlginiz için teşekkür eder, başarılı bir öğrenim hayatı dileriz.'' denildi.
Aşağıdaki linki kopyalayıp internet arama motoruna yapıştırarak burs sonuç sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz
👉www.tev.org.tr
Bursun 4 ay süreyle verileceği belirtildi. İlk ödemelerin yapılacağı tarih netleştiğinde haberimizde gelişmelere yer verilecektir.
TEV BURSU NE KADAR, KAÇ TL 2023?
Lise Bursu (575 TL)
Üniversite Bursu (1.325 TL)
Yüksek Lisans Bursu (2.000 TL)
Üstün Başarı Bursu (2.650 TL)