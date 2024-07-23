Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler! YKS tercih ipuçları ve tavsiyeleri! Öğrenciler dikkat

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının dün açıklanmasının ardından, üniversite adayları tercih tarihlerine odaklanmış durumda. Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, bu süre zarfında tercih yaparken dikkat edilmesi gereken hususları merak ediyor.

LGS TERCİH STRATEJİLERİ 🌟 Yüzdelik Dilim Stratejisi 📊 Yüzde 5'lik dilimdeki öğrenci, yüzde 3'ten yüzde 10'a kadar tercih yapabilir.

İlk 3-4 okul yüzde 3'lük dilimden, 4 okul kendi dilimine yakın, son 2 okul ise biraz daha aşağıda olmalı.

Bulunduğunuz dilimin yüzde 20 yukarısı ve yüzde 30 altından tercih yapmalısınız. Kariyer Hedeflerinizi Düşünün 🎯 Seçilecek okulun kariyer hedefinize uygun olup olmadığını araştırın.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu sayfasından ders dağılım çizelgesine bakın.