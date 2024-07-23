Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler! YKS tercih ipuçları ve tavsiyeleri! Öğrenciler dikkat

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının dün açıklanmasının ardından, üniversite adayları tercih tarihlerine odaklanmış durumda. Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, bu süre zarfında tercih yaparken dikkat edilmesi gereken hususları merak ediyor.
LGS TERCİH STRATEJİLERİ 🌟
Yüzdelik Dilim Stratejisi 📊
Yüzde 5'lik dilimdeki öğrenci, yüzde 3'ten yüzde 10'a kadar tercih yapabilir.
İlk 3-4 okul yüzde 3'lük dilimden, 4 okul kendi dilimine yakın, son 2 okul ise biraz daha aşağıda olmalı.
Bulunduğunuz dilimin yüzde 20 yukarısı ve yüzde 30 altından tercih yapmalısınız.
Kariyer Hedeflerinizi Düşünün 🎯
Seçilecek okulun kariyer hedefinize uygun olup olmadığını araştırın.
MEB Talim ve Terbiye Kurulu sayfasından ders dağılım çizelgesine bakın.
Okulu Gidip Görün, İyi Araştırın 🏫
Okulu ziyaret edin ve detaylı araştırma yapın.
Sosyal medyada okul hakkında mezun ve öğrencilerin paylaşımlarını takip edin.
Geleceğe Yönelik Tercih Yapın 🔮
Okul türü üniversite hedeflerinize uygun olmalı. Fen bölümleri için fen liseleri tercih edin.
Ulaşım Olanaklarını Değerlendirin 🚗
Ulaşımı kolay okulları tercih edin. Çok uzak bölgelerdeki okulları sadece çok istiyorsanız seçin.
Okulda Pansiyon Var mı, Araştırın 🛏️
Başka bir il için tercih yapıyorsanız, pansiyon durumlarına dikkat edin.
Okul Kimi Alıyor Dikkat Edin 🚻
Okulun kız, erkek veya karma eğitim verip vermediğine bakın.
Bazı Okullarda Hazırlık Olabilir 📚
Hazırlık sınıfı olan Anadolu liseleri nitelikli olabilir.