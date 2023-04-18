Tarih belli oldu! MSÜ SINAV SONUÇ tarihi! 2023 ÖSYM AİS MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı! İşte Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuç tarihi...

MSÜ sınav sonuç tarihi en sık aratılanlar arasınd yer alıyor. Tarih ÖSYM tarafından duyuruldu ve vatandaşlar bekleyişe geçti. ÖSYM AİS üzerinden öğrenilebilecek olan sınav sonuçları sonucu öğrenciler tercihlerini yapacak.
2023 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu. Buna göre; MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.
MSÜ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.