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    • Eğitim
    • 18.04.2023 08:45
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    • 18.04.2023 08:46
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    Tarih belli oldu! MSÜ SINAV SONUÇ tarihi! 2023 ÖSYM AİS MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı! İşte Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuç tarihi...

    MSÜ sınav sonuçları için tarih belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) MSÜ sınav sonuçları için takvimi duyurdu. Bu nedenle binlerce kişi MSÜ sınav sonucu ne zaman açıklanacak sorusuna cevap aramaya başladı. İşte ÖSYM MSÜ sınav sonuç tarihi...

    takvim.com.tr
    Tarih verildi! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

    MSÜ sınav sonuç tarihi en sık aratılanlar arasınd yer alıyor. Tarih ÖSYM tarafından duyuruldu ve vatandaşlar bekleyişe geçti. ÖSYM AİS üzerinden öğrenilebilecek olan sınav sonuçları sonucu öğrenciler tercihlerini yapacak.

    2023 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSÜ sınav sonuç tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu. Buna göre; MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

    MSÜ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

    MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

        MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        Milli Savunma Üniversitesi sınavında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Türkçe, Temel Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler dersleri ağırlık puanlarına göre öğrencilerin ilgili puan türünden elde ettikleri sonuçlar hesaplanacak. Örneğin sayısal puan hesaplanırken Türkçe %25, Temel Matematik %35, Fen Bilimleri %30 ve Sosyal Bilimler soruları %10 etkili olacak. Testlerin ağırlıklarına görselden ulaşabilirsiniz.

        Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir.

        Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

        Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

        Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir.

        Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. - Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
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        Haberler Eğitim Tarih belli oldu! MSÜ SINAV SONUÇ tarihi! 2023 ÖSYM AİS MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı! İşte Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuç tarihi...
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