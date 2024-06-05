TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2024! 2. dönem karne nasıl hesaplanır? Takdir teşekkür kaç puanla alınır? 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Takdir Belgesi:
Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 85,00 ve daha yukarı olan öğrencilere verilir.
Davranış puanı 100 olan öğrencilere takdir belgesi verilir.
Üstün Başarı Belgesi:
Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir belgesi alan öğrencilere verilir.
Üstün başarı belgesi alan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.
Not Ortalaması Hesaplama
Takdir ve teşekkür belgesi için not ortalaması hesaplama şu adımlarla yapılır:
Öğrencinin her ders için 1., 2., ve varsa 3. yazılı puanlarının toplanması.
Toplanan puanların toplam sınav sayısına bölünmesiyle her dersin not ortalaması hesaplanır.
Tüm derslerin not ortalamalarının toplanması.
Toplam not ortalamasının ders sayısına bölünmesiyle tüm dönemin not ortalaması hesaplanır.
Özel Durumlar
Karnesinde 2 Olan Öğrenciler:
Teşekkür veya takdir belgesi alabilmek için öğrencinin hiçbir dersinin zayıf yani 1 olmaması gerekir.
Türkçe ve Matematik derslerinin ortalaması en az 3 olmalıdır.
Tek Dersten Kalma Durumu:
Tek ders zayıf olan veya 50.00 altında notu olan öğrenciler takdir veya teşekkür belgesi alamazlar.
Takdir ve teşekkür belgeleri, öğrencilerin akademik motivasyonunu artırarak, başarılarını ödüllendirmek için önemli araçlardır. Öğrencilerin belge almaya hak kazanmaları için gereken akademik ve davranışsal kriterler, eğitimde disiplin ve başarıyı teşvik etmekte etkili bir rol oynar. Öğrenciler ve veliler, e-Devlet üzerinden ya da okulların kendi sistemleri üzerinden kolayca not ortalamalarını hesaplayabilir ve belge alma durumlarını kontrol edebilirler. Bu sistem, öğrencilerin eğitim yolculuklarında kendilerini nasıl geliştirebileceklerini görmeleri için de bir fırsat sunar.