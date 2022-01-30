Şubat'ta T.C'sinin sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlara 850 TL - 2.550 TL para yatırılacak! Bakan açıklama yaptı! Ödemeler başlıyor... Şubat ayının gelmesiyle birlikte kredi ve burs ödemeleri de yaklaşıyor. Hal böyle olunca öğrenciler sık sık ödemelerin yatıp yatmadığını kontrol ediyor. 2021 yılında lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL olarak ödeme yapılıyordu. 2022'de burs ve kredilere de zam yapıldı. Böylelikle burs ve krediler lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya yükseldi.
EN AZ 850 TL ÖDENECEK
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her ay üniversitelerin ön lisans ve lisansta okuyan öğrencilerine aylık 850 lira burs ve kredi ödeniyor. yüksek lisans öğrencileri ise 1700 lira ödeme alıyor. Doktora yapanlara da 2 bin 550 lira ödeniyor. Bu ödemeler geçtiğimiz yıl 650-1300-1950 TL şeklindeydi.
Bu ödemeleri alan kişilerin banka hesapları ise daha önceden bildirdikleri veya açtıkları hesaplara olurken destek ödemelerinin yapılacağı ifade edildi. ve bu ödemeler T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre yapılıyor. Ödemeler en az 850 lira olurken en fazla 2.550 lira oluyor. Ayrıca ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı da paylaşıldı.
BAKAN AÇIKLAMA YAPTI
Konu ile ilgili olarak Ocak ayına ilişkin burs ve kredi ödemeleriyle ilgili bir duyuru yapılarak ödemelerin yapıldığı belirtilmiş ve Şubat ayı için de aynı tarihlerde ödeme yapılacağı ifade edilirken bu ödemeler 10 Ocak itibari ile paylaşıldı. Bakan Kasapoğlu bir açıklama yaparak bu ödemelerin 6 Ocak'ta başladığını ve 10 Ocak'ta tamamlandığını belirterek T. C. Kimlik Numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde ödendiğini bildir. Bu kapsamda Şubat ayı ödemeleri de Ocak ayı tarihleri gibi olacak ve aynı günlerde ödenecek.