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sonuc.osym.gov.tr! 11 Ağustos 2023 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarına nasıl bakılır? ÖSYM duyurular!

DGS SONUÇLARI 11 AĞUSTOS 2023! Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım devam ediyor. DGS sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. ÖSYM tarafından sonuç tarihi açıklandı. Peki DGS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçlarına nasıl bakılır? İşte DGS sonuç sorgulama ekranı...

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 09:54 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 09:55
sonuc.osym.gov.tr! 11 Ağustos 2023 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarına nasıl bakılır? ÖSYM duyurular!

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 2023 sonuçları merakla beklenirken, pek çok kişi ''DGS 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuçlarına nasıl bakılır?'' gibi soruları sıkça araştırıyor. İki yıllık üniversite mezunları, eğitimlerini dört yıllık üniversitelerde tamamlamak amacıyla DGS sınavına katıldılar. Bu adaylar, sınav sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. İşte son dakika son duyurular...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Öncelikle DGS sınav sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirtelim. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 DGS sınav takvimine göre DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2023 yılı DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

Adaylar tercih sürecinde listelerini hazırlarken geçtiğimiz yılın DGS taban puanlarından yararlanabilirler. Aşağıdaki bağlantıdan üniversite ve bölümlerin 2022 DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Ancak 2023 DGS tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

2022 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2023 yılında ağustos ayının sonuna doğru başlaması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans 20 programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir.

Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.


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