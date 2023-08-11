sonuc.osym.gov.tr! 11 Ağustos 2023 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçlarına nasıl bakılır? ÖSYM duyurular!

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2023 yılı DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

Adaylar tercih sürecinde listelerini hazırlarken geçtiğimiz yılın DGS taban puanlarından yararlanabilirler. Aşağıdaki bağlantıdan üniversite ve bölümlerin 2022 DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

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