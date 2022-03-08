Son dakika: Yarın okul var mı? 9 Mart 2022 Çarşamba okullar tatil mi? Kar tatili olan illerin tam listesi: Bolu, Çankırı, Kütahya...

9 MART 2022 ÇARŞAMBA YARIN OKUL VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, beklenen kar yağışı ile ilgili "Çarşamba günü için Doğu Anadolu'nun güneyindeki yağışların yoğun kar şeklinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Perşembe günü ise Marmara'dan başlayıp, sıcaklıklar hızla düşecek. Perşembe gününden, gelecek hafta pazartesi günü dahil olmak üzere beş gün boyunca kuzey ve doğu bölgelerimizde zaman zaman kuvvetli olmak üzere tüm yurdun yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu yağışlar, yurdumuzun hemen hemen tamamında karla karışık yağmur ya da kar yağışı şeklinde görülecek" ifadelerini kullandı.

Megakent İstanbul'da da kar yağışının etkili olacağını söyleyen Çelik, "Perşembe ve pazartesi günleri arasında İstanbul'da aralıklarla kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Bu yağışlar kuzey kesimlerde kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olacak ve yerde de önemli ölçüde kar örtüsü bırakacak gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan henüz herhangi bir il valiliğinden kar tatili açıklaması gelmedi. Açıklamala geldiği taktirde haberimiz güncellenecektir.