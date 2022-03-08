Son dakika: Yarın okul var mı? 9 Mart 2022 Çarşamba okullar tatil mi? Kar tatili olan illerin tam listesi: Bolu, Çankırı, Kütahya...

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'dan yapılan açıklamaya göre Çarşamba gününden itibaren yoğun kar yağışı başta İstanbul ve diğer bir çok ili saracak. Hal böyle olunca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmen ve veliler Valiliklerden gelecek son dakika açıklamaları bekleyeme koyuldu. Peki Yarın okul var mı? 9 Mart 2022 Çarşamba okullar tatil mi? Kar tatili olan illerin tam listesi haberimizde!
9 MART 2022 ÇARŞAMBA YARIN OKUL VAR MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, beklenen kar yağışı ile ilgili "Çarşamba günü için Doğu Anadolu'nun güneyindeki yağışların yoğun kar şeklinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Perşembe günü ise Marmara'dan başlayıp, sıcaklıklar hızla düşecek. Perşembe gününden, gelecek hafta pazartesi günü dahil olmak üzere beş gün boyunca kuzey ve doğu bölgelerimizde zaman zaman kuvvetli olmak üzere tüm yurdun yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu yağışlar, yurdumuzun hemen hemen tamamında karla karışık yağmur ya da kar yağışı şeklinde görülecek" ifadelerini kullandı.
Megakent İstanbul'da da kar yağışının etkili olacağını söyleyen Çelik, "Perşembe ve pazartesi günleri arasında İstanbul'da aralıklarla kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Bu yağışlar kuzey kesimlerde kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olacak ve yerde de önemli ölçüde kar örtüsü bırakacak gibi görünüyor" şeklinde konuştu.
Öte yandan henüz herhangi bir il valiliğinden kar tatili açıklaması gelmedi. Açıklamala geldiği taktirde haberimiz güncellenecektir.
HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak; İç Ege, Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı