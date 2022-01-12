Son dakika: Tekirdağ'da bugün okullar tatil mi edildi? 12 Ocak Çarşamba Tekirdağ'da kar tatili var mı?

Tekirdağ'da okullar tatil mi edildi? 12 Ocak Çarşamba Tekirdağ'da kar tatili var mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. 12 Ocak sabah saatlerinden itibaren yurdun bir çok bölgesinde okullar yoğun kar ve fırtına nedeni ile tatil edildi. Tekirdağ'daki öğrenci ve velileri de okulların açık olup olmadığını araştımaya koyuldu. İşte son dakika tatil edilen okulların listesi...
METEOROLOJİ 12 OCAK HAVA DURUMU UYARISI!
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
12 OCAK TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Tekirdağ'ın batısında kar yağışı etkili oluyor. Malkara ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak gece saatlerinde kar yağışına dönüştü.
Yüksek kesimlerle İstanbul ve Çanakkale'ye ulaşımın sağlandığı kara yolunda yoğun kar yağışı devam ediyor. Kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı. Sıcaklığın sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçede kar yağışının bugün de etkili olması bekleniyor.
Tekirdağ'da okulların tatil olup olmadığı konusunda bugün için valilik tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde detayları haberimiz paylaşacağız.
BUGÜN KAR TATİLİ OLAN OKULLARIN LİSTESİ
DENİZLİ
Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi.