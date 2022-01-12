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    • Eğitim
    • 12.01.2022 07:32
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    • 12.01.2022 07:54
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    Son dakika: Tekirdağ'da bugün okullar tatil mi edildi? 12 Ocak Çarşamba Tekirdağ'da kar tatili var mı?

    Sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin 81 ilinde milyonlarca öğrenci ve velisi okulların tatil olup olmadığını araştırmaya koyuldu. İl il valiliklerden peş peşe 'kar tatili' açıklamaları gelmeye başladı. Tekirdağ'daki vatandaşlar da okulların son durumunu araştırıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika kar ve fırtına uyarısı sonrası bir çok ilde okullar tatil edildi. Peki Tekirdağ'da okullar tatil mi edildi? 12 Ocak Çarşamba Tekirdağ'da kar tatili var mı? İşte il il ilçe ilçe tam liste...

    Son dakika: Tekirdağ’da okullar tatil mi edildi?

    Tekirdağ'da okullar tatil mi edildi? 12 Ocak Çarşamba Tekirdağ'da kar tatili var mı? sorularının yanıtları araştırılıyor. 12 Ocak sabah saatlerinden itibaren yurdun bir çok bölgesinde okullar yoğun kar ve fırtına nedeni ile tatil edildi. Tekirdağ'daki öğrenci ve velileri de okulların açık olup olmadığını araştımaya koyuldu. İşte son dakika tatil edilen okulların listesi...

    METEOROLOJİ 12 OCAK HAVA DURUMU UYARISI!

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    12 OCAK TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Tekirdağ'ın batısında kar yağışı etkili oluyor. Malkara ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak gece saatlerinde kar yağışına dönüştü.

    Yüksek kesimlerle İstanbul ve Çanakkale'ye ulaşımın sağlandığı kara yolunda yoğun kar yağışı devam ediyor. Kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı. Sıcaklığın sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü ilçede kar yağışının bugün de etkili olması bekleniyor.

    Tekirdağ'da okulların tatil olup olmadığı konusunda bugün için valilik tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde detayları haberimiz paylaşacağız.

    BUGÜN KAR TATİLİ OLAN OKULLARIN LİSTESİ

    DENİZLİ

    Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

    Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi.

        KIRKLARELİ

        Kırklareli valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkezinde ve Kofçaz İlçemizde olumsuz hava koşulları sebebiyle; resmî-özel tüm okullar ile bağlı bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 12 Ocak 2022 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. İlimizde yaşanan şiddetli fırtına sebebi ile İl Merkezimiz başta olmak üzere bazı ilçelerimizde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmeleri, baca yangınları gibi yaşanan olumsuzluklar karşısında, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz, Valimiz Osman Bilgin'in talimatlarıyla (Valimizin Ankara'da Bakanlıklara yapmış olduğu ziyaretler nedeniyle saha çalışmaları Vali Yardımcımız koordinesinde yapılmaktadır) ilk andan itibaren saha çalışmaları yapılmakta ve gerekli tüm önlemler almaktadır" denildi.

        Açıklamanın devamında, "Siz değerli vatandaşlarımızın da fırtına ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, can ve mal güvenliğini için yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları büyük önem arz etmektedir. Karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda bireysel müdahalelerden kaçınılması 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirimde bulunulması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

        Kofçaz ilçesinde de kar ve fırtına sebebiyle okullarda eğitime 1 gün ara verilmişti.

        ÇANAKKALE'DE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

        Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 12 Ocak Çarşamba günü, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu. Yine il genelinde köy okullarında da, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin birçoğunun il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı. Valilikçe, bu kapsamdaki öğrencilerin, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceği belirtildi.

        Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının ise, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların da en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

        Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan personeller, hamile personeller ile engelli personellerin de 1 gün idari izinli sayılacakları duyuruldu.

        BİNGÖL KARLIOVA'DA 2 GÜN TATİL

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

        Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun Kar Yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları sürüyor.
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        Haberler Eğitim Son dakika: Tekirdağ'da bugün okullar tatil mi edildi? 12 Ocak Çarşamba Tekirdağ'da kar tatili var mı?
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