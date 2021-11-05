Son dakika! 2021-2022 KYK burs başvuruları başladı! KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Burs Kredi başvuru ekranı!

Son dakika! KYK burs başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencileri için KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Üniversitelerin 2 ve ya 4 yıllık bölümlerinde okuyan öğrenciler KYK bursundan yararlanabilecek. Başvurular sadece e- Devlet kapısı üzerinden alınmaktadır. Peki; KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK bursu ne kadar? KYK bursu ne zaman verilir? İşte Burs Kredi başvuru ekranı!