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    • Eğitim
    • 05.11.2021 10:24
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    • 05.11.2021 12:04
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    Son dakika! 2021-2022 KYK burs başvuruları başladı! KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Burs Kredi başvuru ekranı!

    Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yüzbinlerce öğrencinin beklediği KYK burs başvuruları hakkında duyuruyu yaptı. 5 Kasım 2021 tarihi itibariyle KYK burs başvuruları başladı. KYK bursu ve ya kredisinden yararlanma isteyenler için başvuru süreci başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki; 2021-2022 KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK bursu ne kadar? KYK bursu ne zaman verilir? İşte Burs Kredi başvuru ekranı!

    KYK burs başvuruları başladı

    Son dakika! KYK burs başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencileri için KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Üniversitelerin 2 ve ya 4 yıllık bölümlerinde okuyan öğrenciler KYK bursundan yararlanabilecek. Başvurular sadece e- Devlet kapısı üzerinden alınmaktadır. Peki; KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK bursu ne kadar? KYK bursu ne zaman verilir? İşte Burs Kredi başvuru ekranı!

    KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını müjdeledi. Kredi ve Yurtlar Kurumu kısaca KYK tarafından her yıl yüzbinlerce öğrenciye burs ya da kredi veriliyor. Burs kazananlar geri ödemesiz olarak ödeme alıyor. Kredi çıkanlar ise mezun olduktan sonra geri ödemelerini taksitli şekilde yapabilir.

    KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Aşağıdaki e-Devlet linkine tıklayarak KYK burs ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 5 Kasım'da başlayan başvurular 8 Kasım günü saat 23:59'da sona erecek.

    E-DEVLET KYK BAŞVURU SAYFASI

    Başvuran öğrencilerin, e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup, onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

    2021-2022 KYK BURSU NE KADAR VERİLECEK?

    Burs/kredi miktarı lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

    KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

    KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.

        KREDİLER BURSA DÖNÜŞÜR MÜ?

        KYK kredi ve burs başvurusunda kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri kredi kapsamından çıkartılıp bursa dönüştürülebiliyor. Öğrenim süresinde kredi almaya hak kazanan öğrenciler KYK tarafından belirlenen 'öncelikli burs verilecek öğrenciler' kapsamına girerse dilekçeyle kredilerini bursa dönüştürebilir.

        KYK'DAN ALDIĞIM BURS KESİLİR Mİ?

        Burs almaya hak kazanan öğrencilerden eğitim hayatı boyunca başarılı olma şartı beklenmektedir. Burs alan öğrencilerin genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden 2.00'nin altına 100 üzerinden ise 53.33'ün altına düşmemesi gerekmektedir. Öğrenciler bu şartı sağlamayadıklarında bursları krediye dönüşür.

        Krediye dönüşen burslar başarı şartının tekrar sağlanması durumunda yeniden bursa çevrilmez. Dil hazırlık sınıfındaki öğrenciler için ise başarı şartı hazırlık eğitimini aksatmadan bir üst sınıfa geçmek olarak belirlenmiştir.

        Ayrıca;

        Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,
        Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
        Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
        Öğretim kurumunun kapatılması,
        Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,
        Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

        KYK'DAN ALINAN KREDİ KESİLİR Mİ?

        KYK tarafından verilen kredilerde başarı şartı aranmamakta. Ancak;
        başarısız olma,
        Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma
        Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
        Öğretim kurumunun kapatılması,
        Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma,
        Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

        OKULUM UZARSA BURS VE KREDİ ALMAYA DEVAM EDEBİLİR MİYİM?

        KYK tarafından verilen burslar üniversiteler tarafından belirlenen öğrenim sürelerini kapsamakta. Bu nedenle okulun uzaması durumunda öğrencilerin kredi ve burs ödemesi kesilir.

        OKULUM ERKEN BİTTİ BURS VE KREDİ ALMAYA DEVAM EDER MİYİM?

        Kredi ve burslar eğitim hayatını desteklemek amacıyla sağlanan paradır. Okulunuzu erken bitirmeniz durumunda krediniz ve bursunuz otomatik olarak kesilecektir. Eğer okulu erken bitirirseniz kredi geri ödemesini aldığınız para üzerinden yaparsınız.

            ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU NASIL HESAPLANIR?

            KYK tarafından sağlanan kredilere faiz uygulamaktadır. Faiz oranı ise Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) belirlenmektedir. Kredi alan öğrenciden alınacak toplam faiz kredi miktarının üç katını geçmez.

            KREDİYİ NASIL ÖDEYEBİLİRİM?

            KYK kredi alan öğrencilere mezun olduktan sonra iki yıl süre vermektedir. İki yılın dolmasının ardından öğrenciler aldıkları krediyi taksitler halinde ödeyebilir.

            KREDİ BORCU ERTELENEBİLİR Mİ?

            Mezun olduktan 2 yıl sonra krediyi ödeyecek maddi durumunuz yoksa başvuruyla ödemeyi bir yıl daha erteleyebilirsiniz. Askerlikle mükellef olan adaylar ödemelerini askerlik süresince erteleyebilir. Bu süre içerisinde kredi ödemelerine faiz uygulanmaz.

            ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ NEDİR?

            KYK kredi alan öğrencilerden ödemelerini 2 yılın ardından yapmasını beklemekte. Öğrenciler mezun olduktan sonra ödemek isterlerse faiz üzerinden indirim yapılmaktadır. Ana para üzerinden indirim ise söz konusu değildir. İlk yıl faizlerden yüzde 30 ikinci yıl yüzde 20 erken ödeme indirimi yapılmaktadır.
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            Haberler Eğitim Son dakika! 2021-2022 KYK burs başvuruları başladı! KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Burs Kredi başvuru ekranı!
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