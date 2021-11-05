Son dakika! 2021-2022 KYK burs başvuruları başladı! KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Burs Kredi başvuru ekranı!

Son dakika! KYK burs başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencileri için KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Üniversitelerin 2 ve ya 4 yıllık bölümlerinde okuyan öğrenciler KYK bursundan yararlanabilecek. Başvurular sadece e- Devlet kapısı üzerinden alınmaktadır. Peki; KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK bursu ne kadar? KYK bursu ne zaman verilir? İşte Burs Kredi başvuru ekranı!
KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını müjdeledi. Kredi ve Yurtlar Kurumu kısaca KYK tarafından her yıl yüzbinlerce öğrenciye burs ya da kredi veriliyor. Burs kazananlar geri ödemesiz olarak ödeme alıyor. Kredi çıkanlar ise mezun olduktan sonra geri ödemelerini taksitli şekilde yapabilir.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Aşağıdaki e-Devlet linkine tıklayarak KYK burs ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 5 Kasım'da başlayan başvurular 8 Kasım günü saat 23:59'da sona erecek.
Başvuran öğrencilerin, e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup, onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
2021-2022 KYK BURSU NE KADAR VERİLECEK?
Burs/kredi miktarı lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.
KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?
KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.