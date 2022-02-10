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    • Eğitim
    • 10.02.2022 06:13
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    • 10.02.2022 06:13
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    Son dakika: Konya okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Konya bugün okullar kar tatili olacak mı? Valilik ve MEB açıklaması...

    Yoğun kar yağışı nedeniyle Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları geliyor. Konya'da okuyan binlerce öğrenci de okullarının tatil olup olmadığını araştırıyor. Son dakika Konya Valiliğinden açıklama geldi. Peki Konya okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Konya bugün okullar kar tatili olacak mı? İşte Valilik ve MEB açıklaması...

    Son dakika: Konya okullar tatil mi?

    Meteoroloji'den yapılan uyarı sonrası Konya'nın da aralarında bulunduğu bir çok ilde yoğun kar yağışı etkili oldu. Şehirleri esir alan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim de aksadı. Valiliklerden art arda kar tatili açıklamaları geliyor. Son dakika haberine göre bir açıklamada Konya'dan geldi. Kentteki kar hayatı olumsuz etkilediği gibi yolları da kapadı. Hal böyle olunca yüz yüze eğitime de ara verildi. Öğrenci ve veliler Konya okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Konya bugün okullar kar tatili olacak mı? sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika gelişmelerin ayrıntıları...

    KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    10 Şubat Perşembe günü için Konya'nın bazı ilçelerinde okullar tatil edildi. Resmi açıklama geldi. Toplam 24 ilçede kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi ve uzaktan eğitim kararı alındı.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği belirtildi.

    10 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

    Yoğun kar yağışı olan bazı bölgelerdeki illerde valilik eğitime ara verme kararı aldı. İşte o iller...

    AFYONKARAHİSAR

    Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

    Kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak il genelinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

    AKSARAY

    Aksaray'ın Sultanhanı ve Eskil ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

    Eskil ve Sultanhanı Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.


    BALIKESİR

    Balıkesir'in İrvindi ve Manyas ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

    Manyas Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı, ilçe merkezimizde aralıksız devam eden yağmur ve don beklentisi nedeniyle 09.02.2022 tarihi itibariyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." denildi.

    İrvindi Kaymakamlığı'ndan da yapılan açıklamada, "İlçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerimizdeki eğitime ve taşımalı eğitime 09.02.2022 Çarşamba günü gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    BİLECİK

    Bilecik ve ilçelerinin etkisini altına alan kar yağışı sonrası taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
    Konu hakkında Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle sadece köylerden taşımalı okul merkezlerine taşınmak suretiyle, taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için 1 gün 09 Şubat 2022 Çarşamba süre ile taşımalı eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

        ÇANAKKALE

        Çanakkale'nin Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde taşımalı eğitime, Yenice ilçesinde ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha kurulları kararları uyarınca kentin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde bugün taşımalı eğitim ve öğretim yapılmayacak.

        tYenice ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

        İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

        Kararda, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

        ÇANKIRI

        Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

        Çerkeş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 10-11 Şubat 2022 Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiği belirtildi.

        Orta ve Yapraklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğinden eğitime bir gün ara verildiği, Yapraklı ilçesinde eğitim faaliyetlerinin online olarak yapılacağı kaydedildi.

        Ayrıca ilçelerde engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olan (ebeveynlerden birinin) kamu personelinin de izinli sayılacağı ifade edildi.

        DENİZLİ

        Denizli'de kar yağışının yeniden etkisini artırdığı Çameli ilçesinde okullar 1 gün tatil edilirken, engelli ve hamile personellere de izin verildi.

        Denizli'de 15 gün sonra akşam saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı, kentin tamamında etkili oldu. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde daha fazla etkili olan kar yağışı, her yeri beyaza bürüdü. Denizli'nin en soğuk ilçelerinden birisi olan Çameli de, kar yağışından an fazla etkilenen merkezden birisi oldu. Sürücülere zor anlar yaşatan yoğun kar yağışı, eğitime de engel getirdi.

        Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; "İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi.

        ESKİŞEHİR

        Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Mihalıççık ve İnönü ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışı il merkezinin yanı sıra ilçelerde etkili oldu. Etkisini gösteren yoğun kar yağışı birçok ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Devam eden kar yağışının etkili olduğu Mihalıççık ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışı nedeniyle İnönü ilçesinde ise taşımalı sistem ile eğitim öğretime devam eden öğrencilerde 1 gün süreyle izinli sayılacak.

        KARAMAN

        Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.'' denildi.

        NİĞDE

        Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Perşembe günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Ayrıca, kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellere de 1 gün idari izin verildi. Ayrıca, ''Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

        SİVAS

        Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yıldızeli ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

        Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Öte yandan kar yağışı ve tipi nedeniyle, 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatılırken, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde otobüs seferleri geçici olarak durduruldu.
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        Haberler Eğitim Son dakika: Konya okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Konya bugün okullar kar tatili olacak mı? Valilik ve MEB açıklaması...
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