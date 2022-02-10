Son dakika: Konya okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Konya bugün okullar kar tatili olacak mı? Valilik ve MEB açıklaması...

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Şubat Perşembe günü için Konya'nın bazı ilçelerinde okullar tatil edildi. Resmi açıklama geldi. Toplam 24 ilçede kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi ve uzaktan eğitim kararı alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği belirtildi.

10 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

Yoğun kar yağışı olan bazı bölgelerdeki illerde valilik eğitime ara verme kararı aldı. İşte o iller...

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak il genelinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.