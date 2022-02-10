Son dakika: Konya okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Konya bugün okullar kar tatili olacak mı? Valilik ve MEB açıklaması...

Meteoroloji'den yapılan uyarı sonrası Konya'nın da aralarında bulunduğu bir çok ilde yoğun kar yağışı etkili oldu. Şehirleri esir alan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim de aksadı. Valiliklerden art arda kar tatili açıklamaları geliyor. Son dakika haberine göre bir açıklamada Konya'dan geldi. Kentteki kar hayatı olumsuz etkilediği gibi yolları da kapadı. Hal böyle olunca yüz yüze eğitime de ara verildi. Öğrenci ve veliler Konya okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Konya bugün okullar kar tatili olacak mı? sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika gelişmelerin ayrıntıları...
KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
10 Şubat Perşembe günü için Konya'nın bazı ilçelerinde okullar tatil edildi. Resmi açıklama geldi. Toplam 24 ilçede kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi ve uzaktan eğitim kararı alındı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği belirtildi.
10 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ
Yoğun kar yağışı olan bazı bölgelerdeki illerde valilik eğitime ara verme kararı aldı. İşte o iller...
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak il genelinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.
AKSARAY
Aksaray'ın Sultanhanı ve Eskil ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Eskil ve Sultanhanı Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
BALIKESİR
Balıkesir'in İrvindi ve Manyas ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Manyas Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı, ilçe merkezimizde aralıksız devam eden yağmur ve don beklentisi nedeniyle 09.02.2022 tarihi itibariyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." denildi.
İrvindi Kaymakamlığı'ndan da yapılan açıklamada, "İlçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerimizdeki eğitime ve taşımalı eğitime 09.02.2022 Çarşamba günü gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
BİLECİK
Bilecik ve ilçelerinin etkisini altına alan kar yağışı sonrası taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Konu hakkında Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle sadece köylerden taşımalı okul merkezlerine taşınmak suretiyle, taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için 1 gün 09 Şubat 2022 Çarşamba süre ile taşımalı eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.