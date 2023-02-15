Son dakika: Elazığ afet bölgesi ilan edildi mi, OHAL'e dahil mi? Elazığ'da okullar tatil mi, ne zaman açılacak?

Kahramanmaraş'ta medyana gelen depremin ardından tüm illerde okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hangi illerde okulların kaç gün kapalı olacağını açıkladı. Elazığ'da yaşayan vatandaşlar da 'Elazığ'da okullar tatil mi, ne zaman açılacak? Elazığ afet bölgesi ilan edildi mi, OHAL'e dahil mi?' sorularına yanıt arıyor.