Son dakika: Elazığ afet bölgesi ilan edildi mi, OHAL'e dahil mi? Elazığ'da okullar tatil mi, ne zaman açılacak?

Kahramanmaraş'ta medyana gelen depremin ardından tüm illerde okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer hangi illerde okulların kaç gün kapalı olacağını açıkladı. Elazığ'da yaşayan vatandaşlar da 'Elazığ'da okullar tatil mi, ne zaman açılacak? Elazığ afet bölgesi ilan edildi mi, OHAL'e dahil mi?' sorularına yanıt arıyor.
ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ, NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ilde okulların 1 Mart'a kapalı olacağını açıkladı. 71 ilde de okullar 20 Şubat 2023 tarihinde açılacak. 71 il arasında Elazığ'da yer alıyor.
Buna göre Elazığ'da da 20 Şubat 2023 Pazartesi günü okullar açılacak.
ELAZIĞ OHAL İLAN EDİLDİ Mİ?
Elazığ'da OHAL ilan edilmedi. Öte yandan Elazığ afet bölgesi ilan edilen iller arasında yer almıyor.
AFET BÖLGESİ HANGİ İLLER?
Depremin etikili olduğu 10 ilan afet bölgesi ilan edildi. Afet bölgesi ilan edilen şehirlerimiz şöyle;
👉Kahramanmaraş
👉Gaziantep
👉Hatay
👉Kilis
👉Diyarbakır