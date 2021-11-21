Son dakika: ALES puan hesaplama 2021! ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ALES 3 sınav sonuçları kaç yıl geçerli?

ALES puan hesaplama 2021! Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için araştırmalar hız kazandı. Pazar günü saat 12.45'te son bulan ALES 3 sınavına katılım sağlayan adaylar şimdi de soru ve cevapları, sonuçların açıklanacağı tarihi ve puanların nasıl hesaplandığını araştırmaya koyuldu. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES 3 için puan hesaplama ile ilgil tüm detaylar haberimizde! Peki ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevapları yayınlandı mı? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? ALES 3 sınav sonuçları kaç yıl geçerli?
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ALES 3 sınavının sonuçları 16 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak. ALES sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde ilan edilecektir.
ALES SINAVININ SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sonuçları 5 yıl geçerlidir.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
ÖSYM tarafından ALES soru ve cevapları açıklandı. ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
''21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Kasım 2021 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.''
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın sınav kitapçığının cevap alanları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK 2022?
2022 ÖSYM sınav takvimi henüz açıklanmadı. Bu kapsamda ALES 2022 sınav tarihi de henüz belli olmadı. Sınav takvimleri genellikle Ocak ayında açıklanıyor. 2022 takviminin yeni yılda adaylarla paylaşılması bekleniyor.