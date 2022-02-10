Sivas, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Aksaray'da bugün okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Perşembe kar tatili olan iller! Valilik açıklamaları...

BALIKESİR

Balıkesir'in İrvindi ve Manyas ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Manyas Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı, ilçe merkezimizde aralıksız devam eden yağmur ve don beklentisi nedeniyle 09.02.2022 tarihi itibariyle taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." denildi.

İrvindi Kaymakamlığı'ndan da yapılan açıklamada, "İlçemizde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerimizdeki eğitime ve taşımalı eğitime 09.02.2022 Çarşamba günü gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

BİLECİK

Bilecik ve ilçelerinin etkisini altına alan kar yağışı sonrası taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Konu hakkında Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle sadece köylerden taşımalı okul merkezlerine taşınmak suretiyle, taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için 1 gün 09 Şubat 2022 Çarşamba süre ile taşımalı eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde taşımalı eğitime, Yenice ilçesinde ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha kurulları kararları uyarınca kentin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde bugün taşımalı eğitim ve öğretim yapılmayacak.

tYenice ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Kararda, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.