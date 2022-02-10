Sivas, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Aksaray'da bugün okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Perşembe kar tatili olan iller! Valilik açıklamaları...

Son dakika! 10 Şubat 2022 Perşembe kar tatili olan iller araştırılıyor. Sivas, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Aksaray ve diğer illerde yaşayanlar bugün okul var mı merak ediyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı illeri esir aldı. Bazı illerde Valiliklerden 'kar tatili' açıklamaları geldi. Peki Sivas, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Aksaray'da bugün okullar tatil mi? 10 Şubat 2022 Perşembe kar tatili olan iller hangileri! Valilik açıklamaları haberimizde...
SİVAS, ESKİŞEHİR, AFYONKARAHİSAR, DENİZLİ, AKSARAY'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
10 Şubat 2022 Perşembe günü için Sivas, Eskişehir, Afyonkarahisar, Denizli, Aksaray'da okullar tatil edildi.
10 ŞUBAT PERŞEMBE KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?
Yoğun kar yağışı olan bazı bölgelerdeki illerde valiliklerden kar tatili açıklamaları geldi. Bir çok il ve ilçede eğitime ara verme kararı alındı. İşte o iller ve ilçeler...
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak il genelinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.
AKSARAY
Aksaray'ın Sultanhanı ve Eskil ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Eskil ve Sultanhanı Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.