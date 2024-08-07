Sınavsız 2. üniversite kayıt ekranı 2024! ATA AÖF, AUZEF, ANKUZEF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? Bölümler ve ücretler...

Herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar, lisans ve önlisans programlarına başvurabilirken; önlisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar ise önlisans programlarına başvurabiliyor. Bu kapsamda, farklı üniversitelerin açıköğretim fakülteleri kayıt tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: