SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Sınavsız 2. üniversite kayıt ekranı 2024! ATA AÖF, AUZEF, ANKUZEF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? Bölümler ve ücretler...

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı akademik takvimini duyurdu. Öğrenciler ve adaylar tarafından merakla beklenen takvimle birlikte ikinci üniversite kayıt tarihleri, güz ve bahar yarıyılı vize, final ve bütünleme sınav tarihleri netleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 14:40 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 14:40
Sınavsız 2. üniversite kayıt ekranı 2024! ATA AÖF, AUZEF, ANKUZEF ikinci üniversite kayıtları nasıl yapılır? Bölümler ve ücretler...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için ders kayıt, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavlarının tarihlerini duyurdu.

Herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar, lisans ve önlisans programlarına başvurabilirken; önlisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar ise önlisans programlarına başvurabiliyor. Bu kapsamda, farklı üniversitelerin açıköğretim fakülteleri kayıt tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Kayıtları:

Başlangıç Tarihi: 16 Temmuz 2024, Salı günü saat 10:00

Bitiş Tarihi: 18 Ekim 2024, Cuma günü saat 17:00

Başvuru Adresi: aoskayit.anadolu.edu.tr

Başvuru Yöntemi: E-devlet şifresi ile yukarıda belirtilen adres üzerinden yapılacaktır.

Önemli Not: Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu veya mezun olduğu yükseköğretim kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) Kayıtları:

Başlangıç Tarihi: 27 Temmuz 2024

Bitiş Tarihi: 27 Eylül 2024

Başvuru Adresi: basvuru.istanbul.edu.tr

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) Kayıtları:

Kayıt Tarihleri: 03 Haziran 2024 - 06 Ekim 2024

Ankara Üniversitesi İkinci Üniversite (ANKUZEF) Kayıtları:

Kayıt Tarihleri: 12 Ağustos 2024 – 30 Eylül 2024

Başvuru Adresi: basvuru.ankara.edu.tr

Bu tarihler arasında başvuru yaparak ikinci üniversite kapsamında yeni bir eğitim hayatına adım atabilirsiniz. Detaylı bilgi ve başvuru süreçleri için ilgili üniversitelerin resmi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

ATA AÖF 2024-2025 AKADEMİK TAKVİMİ

İkinci Üniversite

Ön kayıt: 3 Haziran - 6 Ekim 2024
Kesin kayıt: 26 Ağustos - 6 Ekim 2024
Uluslararası öğrenci kayıt: 3 Haziran - 6 Ekim 2024

Güz Yarıyılı

Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme): 30 Eylül 2024 - 04 Ekim 2024
Ders Kayıtları (Mazeretli): 07 Ekim 2024 - 11 Ekim 2024
Eğitim-Öğretim (Dersler): 07 Ekim 2024- 10 Ocak 2025

Vize sınavı: 23-24 Kasım 2024
Final sınavı: 11-12 Ocak 2025
Bütünleme sınavı: 15-16 Şubat 2025

Bahar Yarıyılı

Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme): 17 Şubat 2025 - 21 Şubat 2025
Ders Kayıtları (Mazeretli): 24 Şubat 2025 - 28 Şubat 2025
Eğitim-Öğretim (Dersler): 24 Şubat 2025 - 23 Mayıs 2025

Vize sınavı: 5-6 Nisan 2024
Final sınavı: 24-25 Mayıs 2024
Bütünleme sınavı: 5-6 Temmuz 2024

Mezuniyet üç ders sınavı: 10 Ağustos 2025

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlandık
İsrail’in taşeronu PKK! Arz-ı Mev’ud sözcülüğüne soyunan elebaşı Duran Kalkan’dan küstah tehdit: Sıra KKTC ve Türkiye’ye gelecek
Instagram yasaları ihlal ediyor! Erişim engeli neden getirildi? Batı’da hangi düzenlemeler yapıldı?
İsrail askerlerinden Filistinli sivillere kan donduran işkence: Cinsel istismar görüntüleri ortaya çıktı
Halil Falyalı suikastında karar açıklandı: 3 isme ceza yağdı!
Mama lobisi yine istismar peşinde! ’Köpek Velisi’ Buket Özgünlü video çekip para dilendi: Estetik parası mı çıkışmadı?| Vurgun MASAK raporunda
CANLI TAKİP | İran’dan savaşın fitilini ateşleyecek haber! Ordu harekete geçti sınır füzelerle donatıldı
İsrail’e sosyal kalkan olan sansürcü META’ya küresel tepki! Türkiye dijital faşizme dur dedi... Maduro WhatsApp’tan ’kurtuldu’
Adana’daki depremler neyin habercisi? Uzman isimlerden korkutan uyarı: 6 Şubat’ın etkisi hızlı olmamız gerek
MEB noktayı koydu: Yaz tatili süresi kısalıyor mu?
Kamala Harris yardımcısını belirledi: Tim Walz | Kim bu emekli lise öğretmeni? Sicili kabarık çıktı: Dolandırıcılık, usulsüzlük, asker kaçaklığı…
EMEKLİYE FARK ZAMANI: 3.7 milyon kişiye bugün ödeme yapılacak! Kim, ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur’luların zam ve fark hesabı...
Enflasyon nasıl hesaplanıyor? TÜİK’ten algı operasyonuna yanıt
Amerikan basınından flaş iddia: İsrail Haniye’yi öldürdüğünü itiraf etti! Suikast planı ABD’de mi yapıldı?
Başkan Erdoğan’ın elektrikli araç teşvikleri Alman basınında! Kendileriyle kıyaslayıp Türkiye’yi örnek gösterdiler!
SON DAKİKA